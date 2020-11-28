قوات سودانية تشتبك مع مليشيات اثيوبية وتحرر 5 رهائن

القضارف 28 نوفمبر 2020- تمكنت قوات الاحتياط المنتشرة على الشريط الحدودي بولاية القضارف شرقي السودان من تحرير 5 مزارعين ورعاة كانت اقتادتهم مليشيات اثيوبية مسلحة يوم الأربعاء وطلبت فدية مالية نظير الافراج عنهم.
- ولاية القضارف في شرق السودان
ووقع الحادث بمنطقة كنينة، التابعة لمحلية باسندة الحدودية جنوبي ولاية القضارف حيث طالب المختطفين بخمسة مليار جنيه مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “سودان تربيون" السبت أن قوة عسكرية من الاحتياط نفذت عملية عسكرية منظمة اقتحمت على إثرها أوكار المليشيات واستطاعت بعد اشتباك استمر 3 ساعات تحرير الرهائن الخمس.
وانتشر الجيش السوداني بكثافة في المناطق الحدودية، بعد اندلاع الحرب الإثيوبية في الرابع من الشهر الجاري، وهي حرب تخوضها الحكومة المركزية ضد جبهة إقليم التقراي، المحاذي لولايتي كسلا والقضارف.
ونشطت المليشيات الإثيوبية في اختطاف السودانيين ونهب مواردهم على طول الشريط الحدودي، طوال السنوات الفائتة، مما حدا بالجيش السوداني في 8 مايو الفائت اتهام الجيش الإثيوبي بمساندة المليشيات.
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