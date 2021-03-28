قوات سودانية تلاحق مليشيات اثيوبية قتلت 4 فتيات ضمن مجموعة للاتجار بالبشر

القضارف 28 مارس 2021- تصدت قوات سودانية الأحد لمليشيات اثيوبية طاردت مجموعة من مهربي البشر وأطلقت عليهم النار ما أدى لمقتل 4 فتيات.
- ولاية القضارف في شرق السودان
وقالت مصادر مأذونة لـ “سودان تربيون" إن القوات المسلحة السودانية والاستخبارات العسكرية تصدت للمليشيات في بركة نورين بالشريط الحدودي بمحلية القريشة بعد إطلاق المليشيات نيران كثيفة على أكثر من 55 من النساء والشباب الأثيوبيين الفارين بزعم الاتجار بالبشر.
وأفدت أن الحادثة وقعت في مستوطنة "ملكامو" داخل الأراضي السودانية بعمق 10 كيلومترات، وان القوات السودانية تلاحق المليشيات التي اقتادت 30 من الفتيات الاثيوبيات أثناء الهجوم السوداني عليهم، بينما جرى تحرير 16 آخرين ونقلهم الى القضارف.
وتعتبر "ملكامو" من أكبر المستوطنات الاثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية ويستغلها المزارعين الإثيوبيين لزراعة الأرض وتنفيذ عدد من العمليات العسكرية بالأسلحة الثقيلة وقطع الطريق أمام المزارعين والرعاة.
وسبق للجيش السوداني أن استعاد ذات المستوطنة من قبضة الجيش والمليشيات الأثيوبية أكثر من ثلاثة مرات لكنهم يعودون الى احتلالها من جديد.
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