قوات مشتركة تنزع أسلحة عسكريين ومدنيين بكادقلي

- اللجنة الأمنية تقف على الأوضاع في سوق كادقلي .. صورة من (سونا)
الخرطوم 8 أغسطس 2020 – بدأت القوات المشتركة بمدينة كادقلي، حاضرة ولاية جنوب كردفان، في نزع الأسلحة النارية من العسكريين، وتسليمها إلى وحداتهم، كما شرعت في جمع الأسلحة البيضاء من المدنيين لوقف النزاع القبلي بالولاية.
وتكونت القوات المشتركة عقب أعمال العنف التي اندلعت بجنوب كردفان في مايو الماضي، وأدت إلى مصرع 26 شخصا وإصابة 19 آخرين، بجانب نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وطبقا لمصادر "سودان تربيون"، فإن القوات المشتركة التي تضم الجيش، الدعم السريع، والشرطة، باشرت مهامها داخل مدينة، كادقلي، بالتعاون مع النيابة العامة.
كما أصدرت قيادة الفرقة 24 مشاة توجيهات حاسمة بالتعامل الحاسم مع المتفلتين والخارجين عن القانون.
وتستهدف القوات المشتركة، منع حمل الأسلحة النارية والبيضاء في الأسواق والأماكن العامة، ومنع ارتداء الكاكي لغير العسكريين، والكدمول، وامتطاء الدراجات النارية.
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