قوات من حركة تحرير السودان -قيادة مناوي- تصل الخرطوم

- مناوي برفقة جمعة حقار الذي قاد عدد من قوات الحركة الى الخرطوم .. الأربعاء 17فبراير 2021
الخرطوم 17 فبراير 2021 - وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، قوات تتبع لحركة تحرير السودان بكامل عتادها الحربي، وذلك قبيل بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية.
واستقبل قادة عسكريون في الجيش السوداني، قوات الحركة التي وصلت على متن سيارات دفع رباعي نصف نقل، بقيادة قائد القوات الفريق جمعة محمد حقار.
وبثت حركة تحرير السودان على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لوصول القوات واستقبالها بواسطة ضباط ذوي رتب رفيعة من الجيش السوداني.
وبحسب معلومات حصلت عليها "سودان تربيون" فإن قوات تابعة لحركة مناوي وصلت الخرطوم في وقت سابق لتأمين رئيس الحركة وحراسته قبل أن تتبعها هذه الدفعة.
وسيشارك قائد القوات جمعة حقار في مناقشات عسكرية حول القوة العسكريةالمشتركة المفترض نشرها في دارفور لحفظ الأمن والمؤلفة من 12 ألف جندي نصفهم من القوات النظامية والآخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش السوداني.
ويتوقع أن تبدأ الشهر الجاري الترتيبات الأمنية بعد وصول معظم قوات تنظيمات الجبهة الثورية إلى مناطق التجميع المتفق عليها.
ووقعت حركة تحرير السودان، على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 3 أكتوبر 2021، بعد انفصالها عن الجبهة الثورية
وجرى ترشيح رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، لتولي منصب حاكم إقليم دارفور، ضمن حصة الجبهة الثورية في تقاسم السُّلطة وفق اتفاق السلام.
وكان مناوي اجتمع الاحد الماضي الى الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الاركان وناقشا "سبل الاسراع بتنفيذ بند الترتيبات الامنية وتطبيق اتفاقية السلام".
واكد مناوي حرص الحركة على التواصل مع القوات المسلحة ومساهمتها في حماية السلام وبسط الاستقرار.
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