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قوات نظامية تفتح الطريق الى سوق المحاصيل بالقضارف وزيادة في أسعار السمسم

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القضارف 23 نوفمبر 2020- تمكنت قوات أمنية من فتح الطريق المؤدي الى أسواق المحاصيل بولاية القضارف بعد القاه ليومين على يد محتجين بينما شهدت أسعار السمسم صعودا لافتا وسجل القنطار 16410 جنيه.

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صومعة القضارف احدى أقدم صوامع الغلال بالسودان تسع 100 ألف طن

وتشتهر القضارف بإنتاج محصولي الذرة والسمسم وتعد احدى المناطق المهمة في الزراعة المطرية بالسودان.

وعرقل محتجون يطالبون بتوفير المياه حركة المرور بالطريق المؤدي لأسواق المحاصيل الرئيسي.

ونشرت لجنة امن الولاية الاثنين قوات نظامية في موقع الاحتجاج وعلى طول الطريق المودي لأسواق المحاصيل وعمدت الى تفريق المحتجين وازالة المتاريس من الشارع.

وأفادت متابعات "سودان تربيون" أن قنطار السمسم قفز الاثنين الى 16410 جنيه كأعلى سعر وادناه 1580 جنيه فيما بلغت نسبة المعروض منه 22620 جوال والمباع 3400 جوال.

وبلغ سعر اردب الذرة اليوم 14400 جنيه فيما بلغ اردب الدخن 20000 جنيه. وسجل سعر اردب الذرة الفتريتة 14400 جنيه أعلاه وادناه 14200 جنيه وبلغ اردب الدخن الأبيض داخل البورصة 20000 ألف جنيه مقابل 21000 ألف جنيه للدخن الاحمر، فيما بلغ سعر قنطار الصمغ العربي داخل بورصة أسواق محصول النهود 13000 ألف جنيه اعلاه وادناه 12000 ألف جنيه.



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