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قوة مسلحة تهاجم مركز شرطة بغرب كردفان وتقتل شرطيين

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الخرطوم 15 سبتمبر 2021 ـ قالت قوات الشرطة إن 150 مسلحا هاجموا مركز شرطة فوجا بولاية غرب كردفان، واغتالت شرطيين وأصابت ضابط ومسؤول محلي، فيما يبدو انتقام من القبض على أشخاص مسلحين.

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صورة لاحدى سيارات الشرطة تطوف في شوارع العاصمة (ارشيف)

وبدأت الأحداث، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة، تلقته سودان تربيون، الأربعاء؛ بعد "توفر معلومات لدي قوات مشتركة بمركز شرطة فوجا بمحلية النهود تفيد بوجود سيارة تحمل سلاح بمنطقة أم دريسايا".

وأشارت إلى أن القوة المشتركة قبضت على متهمان بحوزتهم عدد 2 بندقية كلاشنكوف.
وأضافت: "إثناء تحرك القوة المشتركة تم اعتراضهم من قبل مواطنين على متن 10 سيارات مسلحة، وتبادلوا إطلاق النيران ما أدى لهروب المتهمين".

وأفاد البيان أن سيارة تابعة للجيش أصيبت بتلف بسيط أثناء تبادل إطلاق النيران.

وتابع البيان "لاحقا قامت مجموعة تُقدر بـ 150 شخصا بمداهمة مركز الشرطة وإطلاق أعيرة نارية أدت لاستشهاد الرقيب ياسر محمد والعريف محمد سليمان".

وتحدث البيان عن إصابة رئيس مركز الشرطة الملازم هشام التاج عبد الله وحاكم المنطقة، كما تم إتلاف مباني المركز ومقر الحكومة المحلية.

وقال إن القوة المسلحة اعتدت على سوق المنطقة وطواحين الذهب بغرض النهب.

وأعلن البيان عن تحرك قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة من محلية النهود للقبض على الجُناة، بعد أن تحصلت الأجهزة الأمنية على معلومات عنهم.



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