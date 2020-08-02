قوى (الحرية والتغيير) تعكف على تسمية مرشحيها في 7 وزارات

الخرطوم 2 أغسطس 2020 - طلب المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، بالسودان، قوى التحالف الذي يمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية الدفع بأسماء مرشحين لشغل المقاعد الشاغرة في سبع وزارات.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وتجئ الخطوة وفقا لمكاتبة داخلية أرسلت لكل قوى التحالف، عطفا على الاجتماع المشترك بين ممثلي المجلس المركزي (لجنة الترشيحات الخاصة بالوزراء)، بممثلي مكتب رئيس الوزراء، وفقا لنصوص الوثيقة الدستورية-الفصل الخامس المادة (1) الخاصة بمجلس الوزراء، وتعيين الوزراء من القائمة المقدمة من قوى الحرية والتغيير.

وينتظر أن يتسلم رئيس الوزراء 3 مرشحين لكل وزارة على أن يختار منهم واحد.

والوزارات الشاغرة هي، المالية، الصحة، الزراعة، الطاقة والتعدين، البنى التحتية والنقل، الخارجية، ووزارة الثروة الحيوانية.

وطلب المجلس المركزي من الكتل السياسية تقديم ترشيحاتها خلال أسبوع من تاريخ الخطاب الصادر في 31 يوليو 2020.

ويختص عمل لجنة الترشيحات، بالتأكد من تسليم الخطاب للكتل المختلفة، واستلام جميع الترشيحات من مختلف قوى الحرية والتغيير، وتجميع الأسماء المستلمة من الكتل وتبويبها وتصنيفها ومضاهاتها مع كل وزارة.

وفي 9 يوليو الماضي، قبل رئيس الوزراء السوداني، استقالة 6 من الوزراء كما أصدر، قرارا بإعفاء وزير الصحة، أكرم علي التوم.

وكلف حمدوك، وزير الدولة بالخارجية، عمر إسماعيل قمر الدين، بتصريف وزارة الخارجية، وهبة أحمد علي، بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وخيري عبد الرحمن، بوزارة الطاقة والتعدين، وعبد القادر تركاوي، بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم ابنعوف، بوزارة البني التحتية والنقل، وعادل فرح إدريس، بوزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبد العظيم حسنين، بوزارة الصحة.