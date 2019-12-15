قوى دارفور تبحث مع رئيس (يوناميد) أوضاع الإقليم وملف السلام

جوبا 15 ديسمبر 2019- ناقشت قيادات الجبهة الثورية السودانية – مسار دارفور- مع رئيس بعثة حفظ السلام في الإقليم "يوناميد" الأوضاع في دارفور ومسار جولة التفاوض الحالية.

رئيس (يوناميد) يشارك كوسيط رئيسي في مفاوضات السلام بجوبا

واجتمعت القيادات التي تفاوض الحكومة السودانية حاليا في جوبا الى جيرمايا ماما بولو وبحثت طبقا لبيان "الانتهاكات المستمرة في اقليم دارفور وكيفية حماية البعثة للمدنيين، اضافة الي مراقبة الوضع الأمني المتدهور".

وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي محمدين اسحق إن الاجتماع تداول كذلك حول كيفية مساعدة المنظمات الانسانية للنازحين واللاجئين والفئات الضعيفة، ومشاركة النازحين واللاجئين في العملية السلمية.

كما جرى بحث دور اليوناميد في مخاطبة المجتمع الدولي والإقليمي في هذه الناحية، مع تقوية وتعزيز دورها ومشاركتها في صنع السلام في دارفور.

وشارك في اللقاء كل من الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان- مني اركو مناوي ، احمد ادم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة، الطاهر حجر رئيس تجمع قوي تحرير السودان، مرتضي حركة العدل والمساواة السودانية، ونمر محمد عبد الرحمن عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية.