قوى سودانية توقع مذكرة تفاهم لتنظيم حوار سياسي لمعالجة الأزمة الاقتصادية

الطاهر حجر

الخرطوم 28 ديسمبر 2020 – وقع حزب المؤتمر السوداني وحركات منضمة الى اتفاق السلام، مذكرة تفاهم، تبنت عقد ملتقى حوار سياسي شامل من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والتوافق على بناء مؤسسات وطنية.

ووقع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر ونائب رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي صلاح أبو سرة، على مذكرة تفاهم، وقع عليها أيضًا التحالف السوداني.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن المذكرة التي اكتمت مراسم توقيعها الاثنين: "تبنت ملتقى حوار سياسي شامل يواكب الفترة بالتوافق السياسي من أجل تطوير السودان ورفاهية المواطن".

وأقرت كذلك التوافق على قيادة موحدة لبرنامج وطني وتحقيق كافة المطالب بالوحدة من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والتوافق حول بناء مؤسسات وطنية.

وشملت المذكرة وضع "برنامج وطني وعمل مشترك من أجل بناء دولة سودانية حديثة، تسهم في الحكم الرشيد بجانب تحالف الأفكار على بناء وطن يسع الجميع".

والأربعاء وقع المؤتمر السوداني مذكرة تفاهم مع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الذي قال إنها بداية لعمل انتخابي ديمقراطي.

وينظر مراقبون إلى أن المؤتمر السوداني، الذي يُعد من أكبر القوى الداعمة لحكومة الانتقال، يعمل للإعداد للانتخابات المزمع قيامها بنهاية فترة الانتقال، وسط توقعات بأن تكون التحالفات سيمتها.

وقال القيادي في المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إن توقيع مذاكرت التفاهم يمثل أهمية أخرى ذات طابع استراتيجي يستثمر في الغد.

وأضاف في منشور على فيس بوك الاثنين أن: "بلاد بتعدد وتنوع السودان تتطلب تكوين كتل واسعة وفق رؤى مشتركة تعمل من أجل المستقبل القريب والبعيد".

وأشار خالد إلى أن هذه الكتلة ليست بديل للصيغ القائمة في الوقت الراهن، بل داعم لها، لكنها "لا تغرق في الآني فقط، فالمستقبل يبدأ الآن، وهو يحتاج لعمل دؤوب من القوى السياسية والمدنية وحوارات واسعة بين مكوناتها".

وقال إن مذكرات التفاهم تجد "أهميتها الآنية من كونها تمتّن وحدة الحركة السياسية بمد الجسور بين مكونات الحرية والتغيير من جهة ومكونات أطراف العملية السلمية من جهة أخرى".

وتابع: "هذه الوحدة يشتد ساعدها بتقارب الرؤى وزيادة الجهود لدعم المرحلة الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلام واستكماله حتى تتحقق المهام التي انتصرت الثورة لتحقيقها".