قوى في (نداء السودان) تتمسك بـ (الحرية والتغيير) بعد موقف حزب الأمة

قادة (نداء السودان) خلال اجتماعات "العين السخنة" بالقاهرة

الخرطوم 10 مايو 2020 – أعلنت عدد من التنظيمات المنضوية تحت تحالف "نداء السودان"، وقوفها ضد محاولات تجميد النداء في الائتلاف الحاكم، بعد بروز دعوات لذلك، إثر قرار حزب الأمة تجميد نشاطه في التنظيم العريض.

وجمّد حزب الأمة، أبرز أعضاء تحالف" نداء السودان"، نشاطه في قوى الحرية والتغيير إلى أجل غير مسمى، بعد انتهاء مهلة اسبوعين كان منحها إلى الائتلاف لإجراء إصلاحات فورية.

ويشار الى أن التمثيل في قوى "الحرية والتغيير" يتم عبر الكتل والكيانات وليس الأحزاب منفردة، حيث دخل حزب الأمة في هذا التحالف ضمن منظومة "نداء السودان" التي تضم قوى حزبية وحركات مسلحة.

وقال بيان مشترك، صادر عن كل من حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، التواصل، تجمع الوسط، الوطني الاتحادي، القومي السوداني والمؤتمر السوداني، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "نؤكد وقوفنا بصرامة ضد كل المحاولات التي تهدف إلى تجميد نشاط نداء السودان في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مع كامل احترامنا لخيارات القوى التي اختارت هذا الطريق".

وشدد البيان على أن موقف مكونات النداء ثابت بشأن إجراء إصلاح تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير على مستوى الرؤية والبرنامج والبناء المؤسسي.

وأكد أن المكونات سعت داخل التحالف إلى صيغة جديدة تعالج الأوضاع المأزومة، تجعل من التحالف جسماً قوياً متماسكاً قادراً على إنجاز أهداف الثورة.

وأضاف: "إننا نشدد على موقفنا الرافض لأي محاولة لجر تحالف قوى نداء السودان لاتخاذ مواقف تضر بسير العملية السياسية وتسهم في إرباك المرحلة الانتقالية".

وتابع: " بذلت الأحزاب جهوداً مضنية في سبيل تقديم رؤى إصلاحية لقناعتنا بأهمية دور تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية وضرورة الحفاظ عليه كجسم متماسك".

يشار الى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كان بعث ردا الى حزب الأمة القومي، أكد فيه تأييده لدعوات الإصلاح التي أطلقها الحزب.

وبرر تأجيل إنزال المراجعات والتطوير لتفشي جائحة كورونا التي حالت دون عقد مؤتمر تداولي كان مقررا أن يُجيز المراجعات السياسية والتنظيمية، ويقدم البرنامج السياسي للمرحلة الانتقالية ويعجل بالمؤتمر العام.