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قيادة الجيش السوداني تصل "الفشقة" غداة قصف إثيوبي للحدود

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البرهان وقف على الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي مع اثيوبيا ..الاربعاء 13 يناير 2021

الخرطوم 25 يناير 2021 ـ تفقد وفد عسكري رفيع للجيش السوداني بقيادة رئيس هيئة الأركان الشريط الحدودي مع إثيوبيا، صباح الإثنين، بعد تبادل للقصف بين جيشي البلدين أمس الأحد.

وتعرضت دورية للقوات السودانية في جبل أبو طيور على الشريط الحدودي الساعات الماضية لقصف من الجيش الأثيوبي بقذائف الهاون دون وقوع خسائر. وتصدت القوات المسلحة السودانية للقوة المهاجمة.

ويعد جبل أبو طيور الذي استرده الجيش السوداني الشهر الماضي من مزارعين ومليشيات إثيوبية منطقة استراتيجية تطل على الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى التي ظل إثيوبيون يفلحونها منذ عام 1995.

وعلى إثر ذلك وصل وفد عسكري من الجيش السوداني برئاسة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من القيادات العسكرية للشريط الحدودي.

وطبقا لمراسل سودان تربيون بولاية القضارف فإن الوفد العسكري الرفيع سيطلع على عمليات تشييد الطرق والمعابر الحدودية بمحلية القرّيشة في منطقتي ود عاروض وود كولي على ضفتي نهر عطبرة.

وأعلن كل من السودان وأثيوبيا عن عدم رغبته الدخول في حرب حدودية إلا أن الخرطوم رفضت طلب أديس أبابا بعقد مفاوضات حول مناطق حدودية يرى السودان إنها أراضيه ولا يقبل التفاوض حولها.

واستنكر تجمع الأجسام المطلبية الذي يضم جميع القرى الحدودية عمليات القصف وأعراض القوات المسلحة السودانية داخل أراضي الوطن من قبل الجيش الأثيوبي.



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