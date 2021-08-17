قيادة الجيش بشرق السودان تقدم تنويرا للبرهان حول تطوير الفشقة

البرهان وحمدوك يفتتحان جسرا على نهر عطبرة بالفشقة ـ 16 أغسطس 2021

القضارف 17 أغسطس 2021 ـ قدّم قادة المنطقة العسكرية بشرق السودان، الثلاثاء، تنويرا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول تطوير الشريط الحدودي في أراضي الفشقة.

وأعلن رئيسا مجلسي السيادة والوزراء، أمس الإثنين، خلال زيارة نادرة للفشقة ضمن احتفالات عيد الجيش عن خطط لتنمية أراضي الفشقة والشريط الحدودي مع إثيوبيا والعمل على استعادة 7 جيوب ما زالت إثيوبيا تسيطر عليها.

وأنهى البرهان زيارته لولاية القضارف اليوم الثلاثاء والتي استغرقت يومين وذلك ضمن احتفالات الجيش السوداني بالعيد الـ 67.

واستمع البرهان إلى تنوير شامل من الفريق خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان عمليات واللواء أحمدان محمد خير قائد المنطقة العسكرية الشرقية حول جهود الجيش في تنمية وإعمار الشريط الحدودي واكمال المنشآت بعد قراره بإنشاء صندوق لدعم وتطوير الشريط الحدودي.

واطلع على المشروعات التنموية الكبيرة التي يجري تنفيذها بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف.

وافتتح البرهان وحمدوك أمس الإثنين جسري ود عاروض وود كولي على نهر عطبرة ضمن عدة جسور تنهي عزلة المنطقة عن بقية القطر خلال فصل الأمطار.

من جانبه أكد اللواء حيدر الطريفي قائد الفرقة الثانية مشاة أن احتفالات جأت بعد تحرير الفشقة وعودة أراضيها إلى حضن الوطن بعد ربع قرن.

وأشار إلى استمرار جهود القوات المسلحة في تحرير كل شبر من الأراضي المسلوبة واظهار العلامات الحدودية والتمسك بالحدود الدولية.

وأضاف الطريفي أن تمركز الجيش وعودته إلى الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى أدى إلى زيادة المساحات الزراعية هذا الموسم.

ومنذ نوفمبر الماضي اعاد الجيش السوداني انتشاره في أراضي الفشقة الشاسعة والخصيبة بعد أن ظلت مليشيات إثيوبية تفلحها لنحو 25 سنة.

إلى ذلك خاطب رئيس مجلس السيادة حشدا بمنطقة أم شجرة مؤكدا دعم الجيش لاكمال مشروع مياه القضارف عبر سلاح المهندسين لحفر مسافة 6 كيلومترات للخط الناقل من مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بخزان الشملياب.

وأعلن عن تبرعه بمبلغ مليوني جنيه خلال زيارته لمدرستي الجباراب شرق بنين وبنات بجانب اكمال بعض المنشآت في المدرستين.