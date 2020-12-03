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قيادي:ترتيبات لإعلان المجلس التشريعي قبل نهاية ديسمبر

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الخرطوم 3 ديسمبر 2020 – قال قيادي في قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، إن التحالف يعمل على تكوين المجلس التشريعي الانتقالي قبل نهاية ديسمبر.

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البرلمان السوداني من الداخل

ومنحت الحرية والتغيير 107 مقعد في المجلس التشريعي إلى الولايات من مجموع مقاعدها البالغة 165، على أن تذهب الباقي إلى الكتل التي بموجبها تأسست مؤسسات الائتلاف الحاكم.

وقال عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، لـ"سودان تربيون"، الخميس: "الحرية والتغيير تُخطط لتشكيل المجلس التشريعي قبل نهاية ديسمبر الجاري، لأنه المؤسسة الأكثر أهمية من مؤسسات فترة الانتقال".

وأشار إلى أن اللجنة المكونة من الائتلاف لتشكيل المجلس التشريعي، أنتهت من إعداد خطابات إلى الولايات لتسمية ممثليها في فترة لا تتجاوز الـ 10 أيام، متوقعًا إرسال الخطاب في غضون يومين.

وأضاف يوسف: "بمجرد استلام ترشيحات الولايات، تكون الكتل قد سمت ممثليها، مع حث الأطراف الأخرى على ترشح ممثليها".

وأكد القيادي على أن الائتلاف الحاكم اشترط على كل ولاية وكتلة تخصيص 40% من مقاعدهم للنساء كما طالبت كل ولاية بتخصيص مقاعد للجان المقاومة، وهي لجان مستقلة تكونت في الأحياء أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وينتظر أن يتم تشكيل البرلمان من 300 عضو، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 ترشحهم الجبهة الثورية، على أن تذهب بقية المقاعد إلى القوى غير الموقعة على الإعلان بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.



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