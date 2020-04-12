قيادي بـ (الحرية والتغيير) يحرك إجراءات قانونية بعد تلقيه تهديدات

وجدي صالح عبده

الخرطوم 12 أبريل 2020 - قال عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين القيادي بتحالف "الحرية والتغيير" في السودان، وجدي صالح، إنه شرع في تحريك إجراءات قانونية ضد مؤيدين للرئيس المعزول عمر البشير، هددوه بالقتل.

وجاءت التهديدات بعد وقت وجيز من إعلان لجنة إزالة لتمكين حل منظمة الدعوة الإسلامية، وهي الواجهة التي يقول مناوئيها إنها ظلت تدعم نظام البشير بعد عزله مستفيدة من الامتيازات المالية التي حصلت عليها.

وقال وجدي صالح، لـ "سودان تربيون"، الأحد: "شرعت في تقييد دعاوى قضائية ضد الذين هددوني من منسوبي النظام البائد".

وأشار إلى أن التهديدات لن تثنيه عن الاستمرار في تفكيك نظام البشير وإلغاء سياساته وقوانينه التي تسلطوا بها على الشعب السوداني.

وأضاف: "لن نتراجع، وسوف نسترد كل أموال الشعب المنهوبة سواء كانت موجودة في الداخل أو الخارج".

وأكد على أن لجنة التفكيك تعمل على مدار اليوم في دراسة ملفات التجاوزات التي ارتكبها أنصار الرئيس المعزول.

وتعمل لجنة التفكيك على تصفية الواجهات السياسية والاقتصادية التي كونها نظام الرئيس المعزول طوال ثلاثين عامًا، منفذة قانون بذات التسمية أقرته الحكومة الانتقالية في 28 يوليو الفائت.