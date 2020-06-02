 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 2 حزيران (يونيو) 2020

قيادي: مشاورات مع تجمع المهنيين قبل إضافة ممثليه الجدد في (المركزي)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 2 يونيو 2020 – قال قيادي بارز في الائتلاف الحاكم بالسودان- تحالف الحرية والتغيير- إنهم يجرون مشاورات مع تجمع المهنيين، بشأن إضافة ممثلي الأخير في المجلس المركزي، بينما أمهل التجمع المجلس المركزي يومين لإضافة المندوبين.

JPEG - 48.2 كيلوبايت
شعار تجمع المهنيين السودانيين

وانتخب مجلس تجمع المهنيين في 11 مايو الفائت، سكرتارية جديدة، بموجبها خاطب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لسحب ممثليه السابقين وإضافة المندوبين الجدد، لكن المجلس المركزي لم يعتمد الوجوه الجديدة.

وقال التجمع، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "مجلس تجمع المهنيين السودانيين ينتظر رد قوى إعلان الحرية والتغيير حول إضافة مناديبه الخمسة الجدد لعضوية المجلس المركزي خلال 48 ساعة".

لكن عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، صديق يوسف، قال لـ "سودان تربيون": "إن المجلس المركزي يجرى مشاورات مع تجمع المهنيين قبل إضافة المناديب الجُدد".

وقال التجمع إنه يطالب بإضافة مندوبيه في المجلس دون إبطاء، مشيرًا إلى "أن ما يحدث داخل التجمع شأن داخلي لا يحقُّ لأيَّ جهة التدخل فيه".

وفجر انتخاب سكرتارية جديدة لتجمع المهنيين خلافات واسعة بين عديد من مكوناته بينها لجنة الأطباء المركزية وتحالف المحاميين التي وقالت إن طريقة اختيار السكرتارية الجديدة افتقرت للإجراءات الأساسية، وسيطر عليها مكون حزبي واحد- في اشارة الى الحزب الشيوعي-.

وفيما يبدو إن هذه الخلافات قادت المجلس المركزي إلى عدم اعتماد المناديب الجُدد المرشحين من قبل التجمع.

وأشار تجمع المهنيين إلى أنه في حل من اي قرارات تتأخذ في ظل غياب مناديبه داخل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، كما أعلن عنه مناهضته لأي قرار لا يتسق مع مواقف التجمع بكل السبل المتاحة.

ويضم المجلس المركزي الذي يعد أعلى سلطة في الائتلاف الحاكم 28 عضوا، جرى اختيارهم من الكتل المكونة للمجلس، أبرزها قوى الإجماع الوطني ونداء السودان والقوى المدنية وتجمع المهنيين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة علي الفشقة: الحقائق والحلول 2020-06-01 18:13:48 بقلم : تاج الدين بشير نيام ندين وبشدة الاعتداء علي حدودنا الشرقية تحديدا في منطقة ( الفشقة) والتي تعتبر من اخصب المناطق. و نقف في خندق واحد مع قواتنا المسلحة وقوات الدعم السريع وكافة المنظومة الأمنية في السودان. وأود في (...)

الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (1) 2020-06-01 12:00:27 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com * في 15 أبريل 1891 بعث الأمبراطور منليك الثاني تعميماً إلى رؤساء الدول الأوربية حدد فيه الحدود الفعلية لامبراطوريته وأيضاً ما اعتبره منطقة نفوذه. ورد في التعميم أن الحدود (...)

هل يستحيل تكرار التجربة ؟ 2020-06-01 00:47:57 بقلم : محمد عتيق أعجب لسوء الحظ أن يكون هكذا محيطاً بنا من كل جانب ، في السياسة والمفاهيم ، والأحداث والمستجدات ، في الجوار والاقليم والعالم .. حتى جائحة كرونا وجدتنا شعباً ذو سلوك عشوائي متخلف ، أغلب المثقفين والمفكرين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.