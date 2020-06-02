كندا تدفع بـ 19 مليون دولار للعون الإنساني في السودان

الخرطوم 2 يونيو 2020 - أعلنت كندا، الثلاثاء، تخصيص 19 مليون دولار للعون الإنساني في السودان.

مقر الخارجية السودانية

وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، أن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، تلقت اتصالًا هاتفيًا من وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا قولد.

وأكدت قولد حسب البيان ، "تضامن كندا الكامل مع الحكومة السودانية ودعمها المستمر لمواجهة فيروس كورونا".

كما أشارت إلى "تخصيص مبلغ 19 مليون دولار للعون الإنساني في السودان للعام 2020، بزيادة مقدرة عن العام الماضي".

وأكد الطرفان خلال الاتصال الهاتفي، على "ضرورة التضامن الدولي لمواجهة فيروس كورونا".

وحتى مساء الإثنين، سجل السودان إجمالا 5 آلاف و173 إصابة بفيروس كورونا، بينها 298 وفاة و1522 حالة تعافي.

وشكرت وزيرة الخارجية السودانية، "الحكومة الكندية على الدعم الذي قدمته للسودان لمواجهة الفيروس، كما عكست الوضع الصحي المنهك والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي سببها الفيروس، وطلبت من الجانب الكندي المزيد من الدعم لتلافي هذه الآثار السلبية".

وأشارت قولد، إلى اعتزام كندا إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية في السودان خلال العام الحالي 2020.

كما أكدت وزيرة الخارجية السودانية، حرص السودان على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات الاقتصادية للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها، وحرص بلادها على التحول الكامل من الدعم الإنساني إلى المشاريع التنموية التي تخدم الطرفين.