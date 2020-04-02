(كورونا) تبدأ غزو المخالطين في السودان وتصيب طبيبا

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 2 أبريل 2020 - أعلنت وزارة الصحة السودانية الخميس تسجيل أول حالة إصابة بفايروس كورونا، عن طريق المخالطة وهي لطبيب.

وبتسجيل الحالة الجديدة، ارتفع عدد المصابين بالفايروس في السودان إلى 8 حالات، توفيت منها حالتين وتعافي مثلها.

وتعد الحالة الثامنة الأولى لشخص خالط مصابا حيث كانت جميع الحالات السابقة لمرضى وصلوا الخرطوم من عواصم خارجية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "تم تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا عن طريق المخالطة، ليرتفع عدد المصابين إلى 8 أشخاص".

وأكدت مصادر طبية لـ "سودان تربيون"، إن الحالة الجديدة لطبيب خالط المصاب رقم 6 وكان من متابعي وضعه الصحي قبل أن يفارق الحياة.

وطبقا للمصادر فإن أعراض المرض ظهرت على الطبيب منذ يومين وجرى وضعه في أحد مراكز العزل.

ودار جدل كثيف مؤخرا حول الحالة رقم 6، بعد وصوله من الإمارات في 12 مارس، دون ابلاغ معالجيه منذ بادئ الأمر بذلك.

وخضع أكثر من 40 من الكوادر الطبية لعزل صحي، بعد مخالطتهم للحالة رقم 6.

وحذر أطباء من ارتفاع عدد الحالات الأسبوع المقبل، بوصفها موعد انتهاء فترة حضانة الفايروس المقدرة بأسبوعين، في أجساد الأشخاص المحتمل إصابتهم بالوباء بعد مخالطتهم مرضى.

والأربعاء، توقع وزير الصحة أكرم علي التوم، ارتفاع عدد الحالات. في وقت يتخوف السودانيين من تفشي الوباء بينهم، نظرًا لضعف القطاع الصحي في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات المشتبه إصابتها بالفايروس في مراكز العزل وصل إلى 127 شخص.

واتخذ السودان عدد من التدابير الاستثنائية لمنع تفشي الوباء، بينها فرض حظر تجوال جزئي وإغلاق المعابر الجوية والبرية والبحرية وتعليق الدراسة في كافة المستويات.

دعم مالي للمكافحة

وأعلن وكيل وزارة الثقافة والاعلام الرشيد سعيد في تصريح صحفي عقب الاجتماع، عن تخصيص وزارة المالية 13 مليار جنيه للاحتياجات اللوجستية للجنة العليا للطوارئ الصحية، بجانب 15 مليون جنيه للشرطة لتنفيذ حظر التجوال علاوة على 10 ملايين للولاية الشمالية و25 مليون جنية لتعزيز الاجراءات في ولاية الخرطوم.

وأفاد سعيد كذلك بتخصيص مبلغ مليار وسبعمائة وخمسة عشر مليون جنية لوزارة الصحة لمواصلة اجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وقال إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية احيطت علما بشأن التعاون مع بنك التنمية الافريقي فيما يتصل بتخصيص الدعم المقدم من البنك لتلبية احتياجات وزارة الصحة من النقد الاجنبي لتوفير الاحتياجات عبر الامدادات الطبية.

ولفت الوكيل الى أن وزارة المالية ستقدم في الاجتماع المشترك للجنة العليا ومجلس الأمن الاحد المقبل، تقريرا مفصلا بشأن الاجراءات المستقبلية لمواجهة جائحه كورونا، بهدف اتخاذ اجراءات اضافية وتعزيز المتخذة.

وتابع" الاجتماع طالب وزارة الصحة بتقديم استراتيجية شاملة في الاجتماع القادم للتعامل مع الاوضاع الصحية في البلاد، على ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كورونا ".