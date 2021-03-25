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(كورونا) تلاحق قادة بحزب الأمة ومجلس الوزراء يتخذ إجراءات احترازية

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الخرطوم 25 مارس 2021 -أعلن حزب الأمة القومي عن إصابة رئيسه ونائب الرئيس بفايروس كورونا، فيما اتخذ مجلس الوزراء السوداني إجراءات لمنع تفشي وسط العاملين فيه.

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فضل الله برمة ناصر

والأربعاء، وصف وزير الصحة عمر النجيب الوضع الصحي في ولاية الخرطوم بالحرج في أعقاب تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا

وقال حزب الأمة القومي في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ونائبه الفريق صديق محمد إسماعيل، إصابتها بفايروس كورونا".

وأشار إلى أن الحالة الصحية لبرمة وإسماعيل مستقرة، كما أنهما يخضعان للبرتوكول العلاجي تحت إشراف طبي مقتدر.

وأعلن مجلس الوزراء عن اتخاذه إجراءات احترازية بعد ظهور حالات إصابة بفايروس كورونا وسط العاملين.

والأربعاء تم الإعلان رسميا عن إصابة وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بالفايروس وانه يخضع للعزل الصحي بمنزله.

وأفاد المجلس في بيان أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت تشمل فحص للعاملين وتقليل الأنشطة التي تتطلب حضوراً جماهيرياً، إضافة إلى تعقيم المقر والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية.

وقالت وزارة الصحة أنها سجلت 49 إصابة جديدة بفايروس كورونا، تضمنت 9 وفيات، مقابل معافاة 64 شخص.

وبالحالات الجديدة، وصل عدد المصابين بالوباء في السودان إلى 29.661 شخص، تعافت منهم 23.990 حالة مقابل تعافي 2.028 شخص.



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