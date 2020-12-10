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(كورونا) تمدد إغلاق المدارس في الخرطوم لثلاث أسابيع أخرى

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الخرطوم 10 ديسمبر 2020- قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان الخميس تأجيل بدء العام الدراسي في الخرطوم لمدة ثلاث أسابيع اثر التفشي العالي لفايروس كوفيد 19.

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طلاب يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية ـ (إرشيف سونا)

والخميس أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 384 إصابة جديدة بالفايروس و12 حالة وفاة بجانب 329 حالة تعافي. لترتفع بذلك حالات الإصابات التراكمية بالفايروس إلى 20469، والوفيات الى 1319، فيما تعافى 11673 من المصابين.

وقالت وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي عوض الكريم في تصريح صحفي إن اللجنة استندت في قرارها بإرجاء بدء الدراسة على مخرجات الورشة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم وفقاً للبروتوكول الآمن الذي اعتمدته وزارتي التربية والتعليم والصحة فيما يلي استئناف الدراسة.

وقالت "تم تأجيل المدارس في ولاية الخرطوم بسبب تفشي وباء كورونا حسب إحصائيات وزارة الصحة الاتحادية".

وبشأن بقية الولايات أوضحت الوكيلة ان تقدير استئناف الدراسة بالولايات متروك للحكومات المحلية بعد التشاور مع وزارتي التربية والتعليم والصحة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية.

وقدمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون الخميس تقريراً حول موقف الجامعات السودانية على ضوء جائحة كورونا فيما يختص بالدراسة والامتحانات والإغلاق.

وابانت ان وزارتها اهتمت بالتعليم الالكتروني لمواجهة الظروف الصعبة التي خلفتها الجائحة، فضلاً عن اهتمام الوزارة بالبحث العلمي الخاص بالتصدي لوباء كورونا والذي قامت به الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الصحي.



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