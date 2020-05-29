(كورونا) تواصل التفشي ومعدل الوفيات يسجل صعودا لافتا

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 29 مايو2020- سجلت وزارة الصحة في السودان 175 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للحالات في السودان منذ بداية الجائحة إلى 4521 إصابة.
وقالت الوزارة في تقرير الجمعة حول محصلة الحالات ليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 38 وفاة جديدة، كأعلى معدل وفيات يتم إعلانه دفعة واحدة وهو ما يرفع إجمالي العدد إلى 233 متوفي، وأشارت كذلك الى تماثل 67 حالة للشفاء ما يرفع عدد المتعافين الى 816.
وتتزايد حالات الإصابة بالمرض برغم استمرار حالة الاغلاق الشامل للعاصمة الخرطوم التي تسجل يوميا أعلى معدل للإصابات، بسبب عدم امتثال قاطنيها لضوابط الحظر الصحي والإصرار على التجمعات سيما في الأسواق وغيرها.
وتنتهي مطلع هذا الأسبوع المدة المحددة للإغلاق والتي تم تمديدها قبل أسبوعين وسط توقعات بإعلان لجنة الطوارئ الصحية مجموعة تدابير جديدة للحد من تفشي الفايروس.
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