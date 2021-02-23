(كورونا) تُرجئ محاكمة مدبري الانقلاب ومنع أسر المتهمين من حضور الجلسات

المتهمون في قضية انقلاب 89 خلال احدى جلسات المحكمة

الخرطوم 23 فبراير 2021 – رفعت محكمة الرئيس المعزول عمر البشير في الانقلاب العسكري 1989، جلسة اليوم الثلاثاء، بسبب إصابة المتهم نافع علي نافع بفايروس كورونا، كما قررت منع أسر المتهمين من حضور الجلسات.

وبدأت أولى جلسات المحكمة، في 21 يوليو الفائت، حيث يواجه المتهمون وهم مجموعة مؤلفة من عسكريين ومدنيين تهم التخطيط والقيام بالانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989؛ اتهامات تقويض الحكم الديمقراطي، وتصل العقوبة فيها الى الإعدام.

وقرر قاضي المحكمة، الثلاثاء، تأجيل الجلسة التي كان مقررا فيها مواصلة سماع المتحري.

وأفاد عضو هيئة الاتهام المتحدث باسمها معز حضره إنه تقرر رفع الجلسة بعد وصول تقرير طبي من مستشفى رويال كير يفيد بأن المتهم نافع على نافع اصيب بكورونا.

وكان نافع تغيب عن الجلسة الفائتة بسبب إصابته بالملاريا حيث قرر القاضي حينها تأجيل تلاوة المتحري لأقواله في يومية التحري إلى حين مثوله وسماع افادته وتأكيد ما اذا كان ادلى بها امام لجنة التحقيق ام لا.

وقال حضرة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن القاضي قرر إرجاء الجلسات إلى التاسع من مارس المقبل، وذلك حفاظًا على صحة الجميع.

ورحب المتحدث بقرار القاضي الخاص بمنع الجمهور من غير المتقاضين والمحامين من حضور جلسات المحاكمة، بسبب عدم التزامهم بقرارات المحكمة السابقة بعدم الهتاف أثناء المحاكمة.

وأضاف: "نحن كهيئة اتهام نؤيد هذا القرار لانه يصب في ضبط المحكمه وعدم تحويلها الي ساحة للهرج والمرج كما كان يفعل الحضور من اسر المتهمين في ظاهرة غير حميدة لاتحترم القضاء ولا القانون".