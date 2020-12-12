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لجان المقاومة تنشط في الترويج لاحتجاجات 19 ديسمبر لتصحيح المسار

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الخرطوم 12 ديسمبر 2020 -نشطت لجان المقاومة في الترويج لاحتجاجات، تعتزم تنظيمها في التاسع عشر من ديسمبر الجاري، لتصحيح مسار حكومة الانتقال.

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حشد مهيب في الخرطوم أحيا ذكرى اشتعال الثورة السودانية ..19 ديسمبر 2019 "مواقع تواصل"

ويصادف 19 ديسمبر 2020، الذكري الثانية لبدء الاحتجاجات الشعبية التي نجحت في الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، بعد انحياز قادة الجيش للمحتجين.

وتوصل قادة الجيش لاتفاق مع ائتلاف الحرية والتغيير، بموجبه تقاسما السُّلطة في فترة انتقال، لكن الحكومة التي مضى على تكوينها أكثر من عام تواجه تحديات من بينها تدني شعبيتها وسط لجان المقاومة.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، السبت، إن عشرات الأشخاص تظاهروا في موكب دعائي للاحتجاجات التي تعتزم لجان المقاومة تنظيمها في 19 ديسمبر الجاري.

وأشاروا إلى أن المتظاهرين أغلقوا شوارع رئيسية وأخرى فرعية عبر الإطارات التي أشعلوا فيها النيران، حيث غطت سحب الدخان منطقة جنوب الخرطوم بحري.

وهذا الاحتجاج جانب من مظاهر دعائية أقامتها لجان المقاومة خلال الأيام الفائتة في عدد من مناطق الخرطوم، من بينها بُري والجريف شرق وشارع المطار.

ولجان المقاومة، هي لجان شبابية مستقلة، تكونت أثناء الاحتجاجات ضد نظام البشير، وقد أسهمت بصورة كبيرة في إسقاط حكومته.

وفي ذات السياق، أغلق العشرات من سكان عطبرة، شمالي السودان، مدخل المدينة احتجاجًا على عدم توفر غاز الطبخ والخبز والوقود.

وكانت عطبرة الواقعة مال البلاد من بين أوائل المدن التي غطتها سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي اسقطت نظام البشير، بسبب عدم توفر الخبز، حيث خرج مئات الطلاب وقتها قبل أن ينضم إليهم كل أهالي عطبرة في مشهد نادر

وقبل عطبرة، خرج طلاب في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق في 13 ديسمبر 2018، غير أن تأثيرها لم يكن بحجم احتجاجات عطبرة التي مثلت نواة لانطلاق شرارة الثورة في العاصمة والولايات.



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