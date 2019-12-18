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لجنة إزالة التمكين تشرع في حصر واستلام أصول الاتحادات والنقابات

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الخرطوم 18 ديسمبر 2019 - أصدرت لجنة إزالة التمكين، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، قرارا بتشكيل لجنة لحصر واستلام أصول الاتحادات المهنية والنقابات، واتحاد أصحاب العمل.

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مقر اتحاد الصحفيين السودانيين بالخرطوم

وشرعت اللجنة، وفق ما نشره نائب رئيس اللجنة، محمد الفكي سليمان، في صفحته الرسمية على "فيس بوك"، الأربعاء باستلام المستندات والأختام وجميع الوثائق الخاصة بالاتحادات المهنية والنقابات، واتحاد أصحاب العمل.

ويقع على عاتق اللجنة أيضا، مهمة حصر المقار وجميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وأراض وآليات، وغيرها مما يتبع لتلك الجهات.

ووفقا لنص قرار تشكيل اللجنة، فإنها معنية بتسليم الأختام والوثائق وجميع الأصول، إلى لجان تسيير لحين تسليمها إلى النقابات المنتخبة.

واستولت قوة من الشرطة، الثلاثاء، على مقرات اتحادات الصحفيين، والمحامين، والمهندسين، والمعلمين، لكنها لم تفلح في تسلم مقر اتحاد نقابات عمال السودان.

وتجئ هذه الخطوات في إطار تفكيك الاتحادات والمنظمات المهنية التي كانت تسيطر عليها عناصر موالية لحزب المؤتمر الوطني المحلول في إطار قانون تفكيك النظام البائد.

وقرر بنك السودان المركزي، الاثنين الماضي، حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل التي صدر قرار بحلها مؤخرا في إطار تفكيك أجهزة النظام البائد.



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