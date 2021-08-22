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لجنة إزالة التمكين تضع يدها على 90 حساباً مصرفياً

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الخرطوم 22 أغسطس 2021 -كشفت لجنة التفكيك وإزالة التمكين عن محاصرة عشرات الحسابات المصرفية يتم فيها تداول مبالغ مالية ضخمة تصل لمليارات الجنيهات.

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وجدي صالح عبده

وقال وجدي صالح عضو اللجنة التي تعمل على تفكيك واجهات النظام المعزول، في مؤتمر صحفي، الأحد؛ إن "اللجنة ضبطت 90 حسابا مصرفيا صدئا".

وأشار إلى أن إجمالي الإيداعات في الحسابات الـ 90 بلغ 64 مليار و305 مليون جنيه خلال فترة وجيزة.

وقال إن هذه الحسابات تعود لأشخاص ولربات منازل وأسماء أعمال، منها 66 حساب فُتح في الفترة مُنذ نهاية 2018 حتى 2020.

وتحدث وجدي عن أن أنشطة أصحاب هذه الحسابات منحصرة في تجارة الأحذية وعملاء "سماسرة"، إضافة إلى موظفي بنوك.

وقال وجدي صالح إن هذه الحسابات تعمل في تجارة العملة، حيث جرى القبض على بعضهم فيما اتخذت إجراءات للقبض على آخرين خارج البلاد.

ودافع عضو لجنة إزالة التمكين عن كشف الحسابات في البنوك، وقال إن اللجنة لا تتابع إلا الحسابات المشبوه، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل في هذا الصدد بمرجعية قانونية ودستورية ودولية.

وكشف وجدي عن 200 مشروع قرار ستصدرها اللجنة خلال الفترة المقبلة، تشمل مؤسسات اقتصادية والخدمة المدنية قال إنها "تعيق عمل الدولة في التحول الديمقراطي".

وتعمل لجنة التفكيك على إزالة الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام السابق، حيث استردت في السابق عشرات الشركات التي تقول إن آلت إلى الأشخاص من أموال الدولة.

كما فصلت اللجنة الآلاف من موظفي الدولة من الذين تحصلوا على وظائفهم بناء على ولاءهم السياسي للنظام السابق الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.



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