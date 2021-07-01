لجنة إصلاح الحرية والتغيير تجري مشاورات مع مسؤول عسكري

الخرطوم 1 يوليو 2021 - أجرت اللجنة الفنية لمبادرة إصلاح الحرية والتغيير - الائتلاف الحاكم، مشاورات مع عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، تتعلق بالانقسامات التي ضربت الائتلاف.

ياسر العطا

وقالت اللجنة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنها "في إطار اللقاءات بشركاء الانتقال التقت اللجنة بعضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا".

وأشارت إلى أنها قدمت تنويرًا للقائد العسكري عن أهداف المبادرة.

وقال العطا، وفقًا للبيان، إن مجلس السيادة يدعم "خطوات الإصلاح السياسي في البلاد عبر إصلاح الحاضنة السياسية".

وأضاف: "انقسام الحاضنة السياسية يؤدي إلى ضعف الحكومة"، مؤكدًا وجود تحديات تواجه الفترة الانتقالية تتمثل في التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأكد القائد العسكري على "تماسك الجيش وحرصه على حماية الفترة الانتقالية".

وعقدت اللجنة الفنية، اجتماعا، ناقش تكاليف اللجان التحضيرية لاستكمال هياكلها، وذلك بغرض البدء في التحضير للمؤتمر التأسيسي لقوى الحرية والتغيير.

وقال البيان إن اللجنة قررت أن تكون في حال انعقاد مستمر لـ"إكمال مهامها توطئة لعقد المؤتمر التأسيسي بعد إجازة أوراقه من القوى السياسية واستكمال المشاورات حول موعد انعقاده".

ومن شأن هذه الخطوات التي تقوم بها اللجنة الفنية تعميق الخلافات في الساحة السياسية، حيث يقول المجلس المركزي للحرية والتغيير إن الإصلاح يجب أن يتم من داخل الائتلاف وليس من خارجه.

وطرح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في يونيو الفائت، مبادرة لإنهاء الخلافات بين القوى السياسية وتكوين جبهة واسعة لدعم الانتقال والخطوات الإصلاحية التي تُنفذها الحكومة.