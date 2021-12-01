 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 1 كانون الأول (ديسمبر) 2021

لجنة الأطباء: وفاة عشرات النساء بالتهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 ديسمبر 2021 - قالت لجنة أطباء السودان إنها تأكدت من عشرات حالات الوفاة لنساء بسبب التهاب الكبد الوبائي في ولاية شمال دارفور ، بينهن حوامل.

JPEG - 27.6 كيلوبايت
نساء من دارفور

وتُعاني مناطق دارفور، كما بقية البلاد، من تردي الخدمات الطبية بسبب إهمال الحكومة لقضايا الصحة العامة.

وقالت اللجنة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إنه "فق ظل الإهمال المتعمد الذي يعاني منه قطاع الصحة، تم تأكيد العشرات من حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي بشمال دارفور".

وأشارت إلى أن 20 من حالات الوفيات تعود لنساء حوامل جلهن في الشهور الأخيرة من الحمل، إضافة لوفاة واحدة لامرأة غير حامل.

وقالت لجنة الأطباء إن "كل حالات الوفاة التي تم تأكيدها هي من جنس الإناث".

وتحدثت اللجنة عن أن الحالات تُوزعت بين قرى زمزم وأبي زريقة وكركر، وتوقعت حدوث حالات وفيات أخرى في مناطق محلية أبو طويلة قالت إن الفرق الصحية لم تصل إليها لدواعٍ أمنية.

وينتقل التهاب الكبد الوبائي عن طريق تناول الطعام الملوث بالفضلات.

وقالت اللجنة إن التقارير تشير إلى أن "سكان القرى المتأثرة بالمرض يتناولون المياه الراكدة في البرك وتشاركهم الحيوانات هذا المصدر".

واشتكى البيان من تأخر استجابة وزارة الصحة، ما "أسهم وسيسهم في تزايد حالات الوفيات والإصابات".

وقالت لجنة الأطباء إن ولاية شمال تعاني أيضًا من وباء حمى الضنك وجائحة كورونا التي تتزايد حالاتها كل يوم، في ظل "انعدام أدوات الفحص خلال الأسبوع الفائت مما صعّب من مهمة الأطباء في اتخاذ قرارات التنويم".

وكشف البيان عن وقوع مئات الوفيات بسبب تعطيل الانقلاب العسكري للخدمات الصحية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نَقْشٌ على ظهر الموقف 2021-11-29 11:04:40 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق مصاعب عديدة تواجه مسار الثورة في السودان ، من صُنعٍ محلِّي أوخارجي ،سوداني وغير سوداني من الإقليم ومن العالم .. (1) قدَّمَ السودان أرتالاً من المناضلين - نساءً ورجالاً - إلى سوح الكفاح الوطني ، (...)

السودان: إعادة هيكلة المؤسسة السياسية !! 2021-11-26 17:45:36 بقلم : العبيد أحمد مروح العبيد مروح ألقت الأحداث التي شهدها السودان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وما تلاها من وقائع تتصل بما أسماه قائد الجيش "تصحيح مسار الثورة" بحجر كبير في بركة المنظومة السياسية، خاصة بعد (...)

عودَّة رئيس الوزراء: هل تُحقِّق التوافُق السياسي الوطني؟ 2021-11-26 07:29:47 الواثق كمير kameir@yahoo.com كنت قد وجهت رسالةً مفتوحةً (إلى رئيس الوزراء: كلمة المرور للعبور!)، في أغسطس 2019، قبل تكوين حكومته الأولى، مفادها أنَّ كلمة السر لضمان نجاحه في قيادة الفترة الانتقالية مرهون بأمرين (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.