لجنة الأطباء: وفاة عشرات النساء بالتهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور

الخرطوم 1 ديسمبر 2021 - قالت لجنة أطباء السودان إنها تأكدت من عشرات حالات الوفاة لنساء بسبب التهاب الكبد الوبائي في ولاية شمال دارفور ، بينهن حوامل.

نساء من دارفور

وتُعاني مناطق دارفور، كما بقية البلاد، من تردي الخدمات الطبية بسبب إهمال الحكومة لقضايا الصحة العامة.

وقالت اللجنة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إنه "فق ظل الإهمال المتعمد الذي يعاني منه قطاع الصحة، تم تأكيد العشرات من حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي بشمال دارفور".

وأشارت إلى أن 20 من حالات الوفيات تعود لنساء حوامل جلهن في الشهور الأخيرة من الحمل، إضافة لوفاة واحدة لامرأة غير حامل.

وقالت لجنة الأطباء إن "كل حالات الوفاة التي تم تأكيدها هي من جنس الإناث".

وتحدثت اللجنة عن أن الحالات تُوزعت بين قرى زمزم وأبي زريقة وكركر، وتوقعت حدوث حالات وفيات أخرى في مناطق محلية أبو طويلة قالت إن الفرق الصحية لم تصل إليها لدواعٍ أمنية.

وينتقل التهاب الكبد الوبائي عن طريق تناول الطعام الملوث بالفضلات.

وقالت اللجنة إن التقارير تشير إلى أن "سكان القرى المتأثرة بالمرض يتناولون المياه الراكدة في البرك وتشاركهم الحيوانات هذا المصدر".

واشتكى البيان من تأخر استجابة وزارة الصحة، ما "أسهم وسيسهم في تزايد حالات الوفيات والإصابات".

وقالت لجنة الأطباء إن ولاية شمال تعاني أيضًا من وباء حمى الضنك وجائحة كورونا التي تتزايد حالاتها كل يوم، في ظل "انعدام أدوات الفحص خلال الأسبوع الفائت مما صعّب من مهمة الأطباء في اتخاذ قرارات التنويم".

وكشف البيان عن وقوع مئات الوفيات بسبب تعطيل الانقلاب العسكري للخدمات الصحية.