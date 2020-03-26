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لجنة التحقيق في أحداث الجنينة تقيد 37 دعوى جنائية وتعلن توقيف 32 متهما

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الخرطوم 26 مارس 2020 -قيّدت النيابة العامة في السودان 37 دعوى جنائية ضد 69 متهم، بالتورط في أعمال عنف جرت في بداية العام الحالي بمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

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عدد من ضحايا القتال القبلي بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور

وتوصلت لجنة شُكلت للتحقيق في أعمال العنف، في 23 فبراير الفائت، إلى ضلوع نافذين في الحكومة والشرطة وقوات الدعم السريع في الأحداث التي أودت بحياة 54 شخص وإصابة 60 آخرين.

وتسلم النائب العام الخميس تقرير لجنة التحقيق في أحداث الجنينة ومعسكر كريندق من أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق مجددا في الاحداث الدامية.

وأوضح التقرير أنه "جرى تقييد 37 دعوى جنائية في مواجهة المتهمين، شملت جرائم القتل والنهب والجراح العمد والشروع في القتل والإتلاف الجنائي".

وأضاف التقرير طبقا لتصريح صادر عن النيابة بصدور أوامر قبض في مواجهة 69 متهما، أوقف 32 منهم ولا يزال البحث جاري عن البقية.

وقال البيان إن اللجنة رفعت عددا من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى بسط سيادة حكم القانون في ولاية غرب دارفور.

وأكد على أن هذه التوصيات سُترفع إلى مجلس السيادة الانتقالي.



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