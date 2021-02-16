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لجنة التفكيك تحظى بمساندة المجلس المركزي لقوى التغيير

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مناع محمولاً على الأعناق بعد الإفراج عنه من نيابة المعلوماتية بالضمان

الخرطوم 16 فبراير 2021 ـ حظيت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بمساندة لافتة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وسط هجوم تعرضت له من عدة جهات فضلا عن استقالة رئيسها عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا.

وأشاد اجتماع دوري للمجلس المركزي بأداء لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة.

وأكد المجلس وفقا لبيان صادر عنه، الثلاثاء، تلقته سودان تربيون، دعمه اللا محدود للجنة، ووصفها بخط دفاع الثورة الأول، وأن أي محاولة للمساس بها تعني المساس بالثورة ومكتسباتها.

ودعا المجلس المركزي النيابة العامة للقيام بواجبها القانوني و"إلقاء القبض على فلول النظام المباد والمتورطين في التخريب وجمع الادلة التي تمكن تقديمهم لمحاكمات عادلة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب".

وكان أعضاء بارزين قد اتهموا النائب العام بالتقاعس في تحريك القضايا المتعلقة برموز النظام البائد كما اتهموه بالاستجابة لتوصية من رئيس مجلس السيادة باطلاق سراح وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال المجلس الإن قضايا العدالة ما زالت تراوح مكانها، وشدد على أهمية تجاوز هذا التباطؤ "الذي أصبح سمة محاكمات الفلول والقتلة".

وطالب المجلس المركزي كل الثوار بالتبليغ عن محاولات التخريب التي يقوم بها "الفلول" في كل الولايات، ووجه بضرورة الإسراع في تشكيل جهاز الأمن الداخلي، والذي يرى أنه تأخر كثيرا.

وأكد المجلس ضرورة وحدة قوى الثورة لأنها الضامن الأساسي لحماية الانتقال والتحول الديمقراطي وقطع الطريق أمام أعداء الثورة، بحسب تعبير البيان ـ.



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