لجنة التفكيك تطالب بتصنيف (المؤتمر الوطني) كتنظيم إرهابي

الخرطوم 23 يناير 2021 – طالبت لجنة التفكيك وإزالة التمكين بتصنيف حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، كتنظيم إرهابي.

صلاح مناع

وحلت اللجنة حزب المؤتمر الوطني وصادرت دُوره في وقت سابق، حيث تعمل اللجنة في تفكيك البني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام السابق.

وقال مقرر اللجنة، صلاح مناع، في مؤتمر صحفي، السبت: "نُطالب الحكومة بتصفيف المؤتمر الوطني كتنظيم إرهابي، ليعامل وفقًا للمنظمات الإرهابية".

وأشار مناع إلى أن اللجنة الاقتصادية قررت إنشاء محكمة خاصة ونيابة خاصة للتعامل مع المضاربين في العملات، لكن رئيسة القضاء نعمات عبد الله والنائب العام تاج السر الحبر لم يُنفذا هذه القرارات.

وكشف عن رصدهم قيام صاحب شركة بتحويل 180 مليون جنيه من حساب الشركة إلى حسابه الخاص ثم قام بتحويله إلى "تاجر عملة"، للمضاربة في العملات الأجنبية في السوق الموازي (الأسود).

وانخفضت قيمة الجنيه بصورة كبيرة في تداولات الأسبوع الفائت في السوق الموازي حيث وصل سعره إلى 315 مقابل الدولار الواحد، وذلك قبل أن يستقر عند 300 في تعاملات اليوم السبت.

وأعلن مناع عن استرداد 284 قطعة أرض بولاية جنوب دارفور من شركة حافظين، إضافة إلى حل 131 منظمة وجمعية خيرية على أن تؤل ممتلكاتها لصالح الحكومة.

وكشف المتحدث باسم اللجنة، وجدي صالح، عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد لأكثر من 95% بسبب سياسات النظام السابق.

وأشار إلى أن السودان لا يمكن أن تُحدث فيه نهضة اقتصادية أو تنموية أو إنجاح فترة الانتقال دون تفكيك النظام السابق، مؤكدًا على أن التفكيك مهمة سياسية وقانونية.

وأعلن صالح عن استرداد 38 ألف سهم من مجموعة معاوية البرير المحدودة و86 ألف سهم من شركة معاوية البرير للألبان والنشويات و480 ألف سهم من شركة شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي و86 ألف سهم من أمين أحمد عبد اللطيف؛ حيث أن هذه الأسهم تتبع لمشروع كناف أبو نعامة بولاية سنار، كما أعلن عن استرداد محلج كساب للقطن بذات المشروع، لتؤل هذه الشركات لصالح الحكومة.

وأنهت لجنة التفكيك، بحسب صالح، العقد المبرم بين حكومة ولاية الخرطوم وشركة ميلوم للأنشطة المتعددة لصاحبها اليسع عثمان، وهو عقد انتقاع للاستثمار في مساحة قدرها كيلو متر، تقع في شارع النيل، حيث شمل الانتقاع حق الإعلانات وإيجار المساحة والاستثمار في مياه النيل.

وأعلن صالح عن استرداد 50 سهم من أسامة عبد الله و50 سهم من الوليد عباس في شركة "أي تي واي"، لصالح وزارة المالية.

وكشف المتحدث عن إنهاء اللجنة خدمات 20 من العاملين بولاية جنوب دارفور و8 من العاملين بولاية غرب كردفان و17 من العاملين بالولاية الشمالية و21 من العاملين بولاية شمال كردفان، جميعهم شغلوا مناصب دستورية في أوقات سابقة.

وقررت لجنة التفكيك استرداد 5 قطع أراضي بولاية الجزيرة، إضافة إلى استرداد 350 ألف سهم من عبد الرحمن عبد الله و350 ألف سهم من محي الدين البشير من مطاحن غلال رفاعة.

وقال مقرر لجنة التفكيك بولاية القضارف وجدي خليفة إن اللجنة قررت استرداد 20 ألف فدان من هيئة الزراعة الآلية بالولاية، خُصصت لقادة في نظام البشير، بينهم والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر ووزير الداخلية الأسبق إبراهيم محمود ووالي ولاية النيل الأبيض الأسبق عبد الحميد موسى كاشا ونجل نائب البشير الأسبق الزبير محمد صالح.

وأشار إلى أنه من ضمن هذه المشاريع الزراعية يُوجد مشروع مسجل باسم "مشاريع دولة جيبوتي"، مساحته 5 آلاف فدان، قال إن دخله يذهب لأشخاص في تنظيم البشير.

وأعلن خليفة عن استرداد 24 مشروع تجاري بمساحات مختلفة في سهل البطانة بولاية البطانة، موضحا أن هذه المشاريع كانت في الأصل مسارات لرعي الماشية.

وكشف المقرر عن استرداد أسهم شركة ولاء المحدودة من موسى بشير وعثمان فرح وحيدر عبد اللطيف وعلي محمداي، مشيرًا إلى أن هذه الشركة مملوكة للدولة.