لجنة التفكيك تعلن ضبط اسلحة بمطار الخرطوم وتكشف عن تسرب جزء من الشحنة

الخرطوم 5 سبتمبر 2021- قالت لجنة ازالة التمكين ان السلطات تمكنت من ضبط شحنة اسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من اديس ابابا مساء امس السبت.

وجدي صالح عبده

وبحسب عضو اللجنة وجدي صالح فان الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوق تحتوي على بنادق الية مزودة بمناظير ليلية.

واشار في تصريحات صحفية محدودة الاحد الى ان ثمة جزء من الشحنة تسرب من المطار الى جهة غير معروفة.

وافاد انه ووفقا للمعلومات فان مصدر الشحنة هو روسيا حيث وصلت لاثيوبيا منذ مايو 2019 ابان الاعتصام امام القيادة العامة للجيش، مرجحا ان يكون الامن الشعبي هو المستفيد من هذه الشحنة.

واشار الى ان السلطات الامنية تتحفظ الان على الضبطية وشرعت في اجراء التحريات اللازمة على ان يتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل عقب اكتمال التحقيقات.

وأفاد بيان للجنة التفكيك وازالة التمكين إنها أبلغت السلطات المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للبلاد، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم مساء أمس

وأضاف "على الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك"، ويجري التحري بواسطة نيابة التفكيك".

وذكرت اللجنة إن الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق انذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية.

وتتكون الشحنة من 72 صندوق، تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليلية، تدور الشكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية.

وأشارت مصادر في التحقيقات، إلى احتمال ارتباط وصول الأسلحة بحالة التفلت التي تشهدها البلاد، ولم تستبعد أن تكون تابعة لجهاز "الأمن الشعبي"، كان ينوي استخدامها في مواجهة الثوار، لكن مصادر التحقيق لم تحدد الجهة المستفيدة وعلاقتها بالنظام المباد بعد.