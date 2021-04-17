لجنة التفكيك تعلن عن توقيف ضباط شاركوا في إفطار لـ(الإسلاميين)

اسلاميون تنادوا لافطار جماعي اعتبرته لجنة التفكيك نشاطا سياسيا

الخرطوم 17 أبريل 2021 - أعلنت لجنة إزالة التمكين والتفكيك عن توقيفها لضباط، تابعين للجيش والشرطة والمخابرات، كانوا ضمن الإفطار الرمضاني دعت اليه كوادر الحركة الإسلامية يوم الجمعة ما اعتبرته اللجنة نشاطاً سياسياُ يُخالف قانونها.

وتداعت كوادر الحركة الإسلامية للإفطار الجمعة بساحة الحرية، جنوبي الخرطوم، -الساحة الخضراء سابقا-وبُثت مقاطع فيديو من الحشد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لجنة التفكيك، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: " الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط عناصر حزب المؤتمر الوطني - المحلول، مما يعد نشاط مخالف لأحكام قانون اللجنة".

وأعلنت اللجنة عن توقيفها، بواسطة قوة مشتركة، عدد من المشاركين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، فيما "هرب معظمهم" أثناء توقيفهم.

وأضافت: "خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم، أتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة".

وكشفت عن تسليم الضباط الـ 4 إلى الاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية.

وقالت اللجنة إن التحريات الأولية والمضبوطات أفضت لـ “تحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط".

وحلت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، في 28 نوفمبر 2019، وهو الحزب الذي كان يرأسه البشير.

وفي فبراير الفائت، أوقفت قوى الأمن العشرات من قادة النظام السابق، بناء على خطابات صادرة من لجنة التفكيك، وذلك بعد أعمال تخريب وحرق مقرات حكومية وتجارية في عدد من مناطق دارفور وكردفان، قبل أن يطلقوا سراحهم بعد فترة وجيزة.

وقالت اللجنة آنذاك إنها قيّدت دعاوى قانونية في النيابة العامة ضد قادة النظام السابق، بتهم تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.