القبض على مسؤول كبير بجهاز المخابرات السوداني

الخرطوم 12 أغسطس 2021 -القت لجنة تفكيك نظام الـ 30 يونيو 1989، على مدير استثمارات جهاز المخابرات العامة الفريق أمن ياسر عثمان.

الشاذلي المادح

وكانت اللجنة أوقفت في وقت سابق مدير الإعلام السابق بجهاز المخابرات العامة اللواء محمد تبيدي، إضافة إلى اللواء الشاذلي المادح الذي يعمل بإدارة إعلام الجهاز.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، تلقته "سودان تربيون"، الخميس؛ إنها "القت القبض على مدير استثمارات جهاز الأمن الفريق ياسر حسن عثمان".

وأشارت إلى مواجهة الرجل باتهامات تتعلق بالفساد وغسل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني والعمل على تقويض النظام الدستوري وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.

وقالت مصادر صحفية متطابقة إن مدير استثمارات جهاز المخابرات أخضع للتحقيق بعض الوقت وتم اخلاء سبيله.

وتعمل لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة على تفكيك واجهات النظام السابق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتقول اللجنة انها استردت عشرات الشركات التي يعتقد انها أنشأت بمال الدولة لصالح قادة في النظام السابق، كما ألغت سجل منظمات إنسانية وفصلت المئات من موظفي الدولة بذريعة حصولهم على وظائفهم بطرق غير قانونية.