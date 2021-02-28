لجنة التفكيك تفصل موظفين وتسترد شركات وأراضي من (أسامة داؤود)

الخرطوم 28 فبراير 2021 ـ أنهت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الـ 30 من يونيو 1989 خدمات عشرات العاملين في مؤسسات الدولة، واستردت شركات وقطع أراضي من رجل الأعمال المعروف أسامة داؤود ومن قادة في النظام المعزول.

وجدي صالح

وتقول لجنة التفكيك إنها تعمل على استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة سواء من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير أو من الذين تحالفوا معه لتحقيق مصالحهم.

وأعلن عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي، الأحد: إن اللجنة قررت استرداد 23 قطعة أرض في العاصمة الخرطوم من شركة سوبا للتطوير العقاري لمالكها رجل الأعمال إسامة داؤود.

وكشف وجدي عن إلغاء العقد المبرم بين الهيئة القومية للغابات وشركة دال العقارية لملعب الغولف البالغ مساحته 440.244 متر مربع من مالكه أسامة داؤود.

وقال وجدي إن شركة (دال) حصلت على قطع الأراضي من ملاك شتي إضافة إلى الهيئة القومية للغابات التي امتلكت في شركة سوبا للتطوير العقاري 400 ألف سهم قبل أن تتنازل لاحقًا عن ألفي سهم، أما ملعب الغولف فجرى بناءه بموجب عقد ايجار بقيمة 450 ألف جنيه في العام.

وأشار وجدي إلى أن لجنة التفكيك قررت استرداد 9 قطع أراضي بمساحات مختلفة في العاصمة الخرطوم من مجاهد محمد روبين.

وقررت اللجنة استرداد شركة الراشد للحلول المتكاملة وشركة داجن لإنتاج الدواجن، مشيرًا إلى أن الأخيرة مولتها وزارة المالية بموجب خطاب ضمان مالي بقيمة 10 ملايين دولار، كما أن المساحة التي أقيمت فيها الشركة مملوكة لحكومة ولاية الخرطوم.

وقال وجدي إن اللجنة استردت أسهم من شركة الرواد العقارية، وهي شركة مساهمة عامة، مؤكدا أن عملها لن يتوقف بعد تغيير مُلاك الأسهم المستردة منهم لصالح وزارة المالية.

والأسهم مستردة من شركة حسان والعابد للطرق والجسور 5 ملايين سهم، شركة الخرطوم للطرق والجسور 4.5 ملايين سهم، شركة أندي لأعمال الاستثمار 4 ملايين سهم، شركة نعاين للاستثمار 5 ملايين سهم، صالح مبروك عمر منفوش 4.5 ملايين سهم، مجموعة شركات أسياق الدولية 5 أسهم، إضافة إلى مليون سهم من كل من ريس أحمد عبود بن محفوظ وفوزي عبد الله.

وأعلن صالح عن استرداد شركة حسان والعابد للطرق والجسور وشركة الخرطوم للطرق والجسور وشركة شالكو المحدودة وشركة نعاين للاستثمار وشركة فيحاء للتحاويل المالية وشركة البداية للإنتاج الزراعي وشركة ماجي توب ميدكال المحدودة وشركة القارص للإنتاج الزراعي والحيواني.

من جانبه، قال عضو لجنة التفكيك طه عثمان إن اللجنة قررت إنهاء خدمات 54 من العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري وخدمات 13 من العاملين في شركة كهرباء السودان القابضة و233 من العاملين في البنك المركزي والشركات التابعة له.

والـ 233 منهم 129 يعمل في البنك المركزي و13 في صندوق ضمان الودائع المصرفية و15 في شركة مصفاة السودان للذهب و70 في شركة مطابع العملة و14 في شركة السودان للخدمات المالية (شهامة) واثنان في الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات.

وأعلن طه عن استرداد اللجنة لشركة ظلال للتجارة والخدمات، إضافة إلى استرداد قطعة أرض مساحتها 13.604 متر مربع من أكاديمية العلوم الطبية التي يملكها وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة.

وألغت لجنة التفكيك، وفقًا لطه، سجل منظمات: نوافل الخير، شير الخيرية، هبات المسلمين، أيدي المسلمين الخيرية ومؤسسة الشهيد إبراهيم شمس الدين التربوية، على أن تؤول أصول هذه المنظمات إلى وزارة المالية.