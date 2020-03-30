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لجنة التفكيك: نصف موظفي (الأبحاث الجيولوجية) عينوا بتوصية من الأمن والدفاع الشعبي

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الخرطوم 30 مارس 2020 -أكدت لجنة التفكيك وإزالة التمكين الفرعية بهيئة الأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة الطاقة، وضع يدها على فساد إداري سيما في تعيينات الموظفين، حيث تحصل بعضهم على وظائفهم بناء على توصية من جهاز الأمن.

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الفريق ياسر العطا

وتعد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الذراع الفني والرقابي لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين.

وقالت مصادر موثوقة باللجنة لـ "سودان تربيون"، الثلاثاء: "أنهت لجنة التفكيك أعمالها، ووجدت فساد إداري يتمثل في حصول نحو نصف موظفي الهيئة على وظائفهم بناء على توصيات من جهاز الأمن والدفاع الشعبي والمؤتمر الوطني".

وأشارت المصادر إلى أن لجنة التفكيك الفرعية في الهيئة لم يكن من صلاحياتها البحث عن الفساد المالي في الهيئة وإنما الإداري فقط.

وقالت إن اللجنة اهتمت فقط ببحث ملفات العاملين في الهيئة البالغ عددهم نحو 750 شخص، وفقًا للتفويض الممنوح لها من لجنة التفكيك الكبرى.

وكان رئيس لجنة التفكيك بالشركة الموارد المعدنية التابعة لوزارة الطاقة والتعدين، أحمد ربيع قال لـ "سودان تربيون" في وقت سابق إن اللجنة كشفت عن مخالفات مالية ارتكبت في الشركة خلال العهد السابق قدرها بنحو 8 مليارات جنيه.

وعملت لجنة التفكيك، التي يرأسها عضو مجلس السيادة، الفريق ياسر العطا، على تشكيل لجان فرعية في عدد من المؤسسات، بهدف إنفاذ قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 - 2019).



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