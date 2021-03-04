لجنة التواصل مع (يونيتامس) تُناقش تمثيل تنظيمات (الثورية) في التنسيق مع البعثة

اجتماع لجنة التنسيق مع (يونيتامس) بشركاء السلام.. 4 مارس 2021

الخرطوم 4 مارس 2021 - ناقشت لجنة التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان (يونيتامس)، مشاركة تنظيمات الجبهة الثورية في التنسيق مع البعثة.

وتعمل بعثة اليونيتامس على دعم تنفيذ اتفاق السلام وحشد الموارد الإنسانية والإنمائية إلى السودان والمساعدة على إصلاح مؤسساته الحكومية.

وعقد المنسق الوطني عمر الشيخ اجتماعًا، الخميس، مع ممثلي لتنظيمات الجبهة الثورية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وقال البيان، الذي تلقته "سودان تربيون": "إن الاجتماع ناقش إشراك شركاء السلام في التنسيق مع اللجنة الوطنية وبعثة اليونيتامس لتسهيل عملها".

وأشار إلى أن عدد من ممثلي تنظيمات الجبهة الثورية طالبوا بـ "ضرورة إكمال عملية بناء السلام وإنزاله على أرض الواقع وإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية تحقيق أهداف البعثة".

وآمن الاجتماع على تنظيم ورشة عمل مع تنظيمات الجبهة الثورية للتفاكر حول تطوير خطط العمل الخاصة ببناء السلام التي ستقوم البعثة الدولية بتنفيذها.

وبدأ عمل بعثة يونيتامس في الأول من يناير 2021، وهي بعثة تعمل تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتقديم الدعم الفني.

ووقعت الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2021، اتفاق سلام، يتوقع أن يُنهي بعض مظاهر الحرب في البلاد.