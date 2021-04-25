 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 25 نيسان (أبريل) 2021

لجنة الطوارئ الصحية تعلق حركة الركاب بين السودان والهند

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 55.3 كيلوبايت
انهيار كامل للنظام الصحي في الهند بعد تفشي "كورونا".. صورة من (الأناضول)

الخرطوم 25 أبريل 2021- قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، الأحد إيقاف حركة الركاب بين السودان والهند اعتبارا من فجر الثلاثاء المقبل.

واستثنت اللجنة من هذا القرار السودانيين القادمين من المدن الهندية شريطة ابرازهم شهادة سلبية لفحص كوفيد 19 (RT-PCR) سارية خلال 72 ساعة من زمن الوصول لمطار الخرطوم، مع التزام العائدين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وجاء قرار اللجنة على خلفية الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بالهند التي تشهد وتحور سلالات جديد من الفايروس المرعب

ودعت اللجنة جميع شركات النقل الجوي للالتزام بالإخطار المسبق بأسماء وعدد السودانيين العائدين قبل 24 ساعة من الوصول.

وسجلت الهند الأحد أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات كورونا على مستوى العالم منذ بدء الجائحة بواقع نحو 350 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 17 مليونا.

وبدأت دول غربية بتقديم مساعدات للهند لمكافحة تسارع انتشار كورونا، بعد تسجيلها رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين الأحد، على تويتر أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم "المساعدة" للهند لمكافحة تسارع انتشار الوباء، من خلال تفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية، معبّرة عن "قلقها من الوضع الوبائي" في هذا البلد.

كما سجلت السلطات الهندية وفاة 2767 شخصا خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 192 ألفا.

وأصدرت بعض المستشفيات بلاغات عامة بنقص الأكسجين الطبي، ما ينذر بحدوث كارثة صحية في البلاد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

خطوات نحو التوحد الوطني (١) 2021-04-25 18:58:56 بقلم : محمد عتيق مهما كان احتفاء أعوان النظام الساقط وأبواقه بأي نقد لحكومة السيد حمدوك فإنهم لا يستطيعون أن يتمثلوا ذلك النقد أو أن يتطابقوا معه ؛ هم يبكون سلطةً غابرة ومراتع فساد ضاعت منهم ، يغالبون تيار العصر الكاسح (...)

هلا عدنا إلى نقطة البداية 2021-04-18 18:20:31 بقلم : محمد عتيق وضع رئيس الفترة الانتقالية خطوطاً لبرنامج حكومته وجعل من الموافقة عليها بالتوقيع شرطاً للانضمام إليها ! أي أن من رشحتهم قحت (مجازاً) لعضوية الحكومة لا يعتمدهم السيد حمدوك وزراء عنده إلا إذا وافقوا على (...)

الموكب النسوي -لا يمكن الاختباء من رياح التغيير 2021-04-15 18:04:42 بقلم : هالة الكارب السودان بلدٌ شديدُ التسيُّس والاستقطاب، بلدٌ يعشَقُ أهلُه النقاشات والجدل؛ ما كان ولايزال مظهرًا يوميًّا في حياتنا، رجالًا ونساءً. إلَّا أنَّه ورغم كثرة الكلام وعشق النقاش الذي أثرى مجتمعاتنا، يظل (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.