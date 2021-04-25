لجنة الطوارئ الصحية تعلق حركة الركاب بين السودان والهند

- انهيار كامل للنظام الصحي في الهند بعد تفشي "كورونا".. صورة من (الأناضول)
الخرطوم 25 أبريل 2021- قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، الأحد إيقاف حركة الركاب بين السودان والهند اعتبارا من فجر الثلاثاء المقبل.
واستثنت اللجنة من هذا القرار السودانيين القادمين من المدن الهندية شريطة ابرازهم شهادة سلبية لفحص كوفيد 19 (RT-PCR) سارية خلال 72 ساعة من زمن الوصول لمطار الخرطوم، مع التزام العائدين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.
وجاء قرار اللجنة على خلفية الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بالهند التي تشهد وتحور سلالات جديد من الفايروس المرعب
ودعت اللجنة جميع شركات النقل الجوي للالتزام بالإخطار المسبق بأسماء وعدد السودانيين العائدين قبل 24 ساعة من الوصول.
وسجلت الهند الأحد أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات كورونا على مستوى العالم منذ بدء الجائحة بواقع نحو 350 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 17 مليونا.
وبدأت دول غربية بتقديم مساعدات للهند لمكافحة تسارع انتشار كورونا، بعد تسجيلها رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين الأحد، على تويتر أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم "المساعدة" للهند لمكافحة تسارع انتشار الوباء، من خلال تفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية، معبّرة عن "قلقها من الوضع الوبائي" في هذا البلد.
كما سجلت السلطات الهندية وفاة 2767 شخصا خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 192 ألفا.
وأصدرت بعض المستشفيات بلاغات عامة بنقص الأكسجين الطبي، ما ينذر بحدوث كارثة صحية في البلاد.
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