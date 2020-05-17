لجنة الطوارئ الصحية توصي بتمديد الحظر الشامل في الخرطوم لأسبوعين

الخرطوم 17 مايو 2020- أوصت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان بتمديد حظر التجوال المفروض على العاصمة الخرطوم في أعقاب تزايد الإصابات بفايروس "كورونا" المستجد.

عضو مجلس السيادة صديق تاور

وقال رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة صديق تاور في تصريح صحفي مساء الأحد إن اللجنة لاحظت استمرار تفشي الإصابة بالفايروس برغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت على مدى الأسابيع الماضية، حيث كانت الخرطوم صاحبة العدد الأكبر من الإصابات التي تزايدت عن طريق الانتشار المجتمعي.

وبلغ إجمالي حالات كورونا بالسودان حتى ظهر الأحد، 2289، بينها 97 وفاة، و222 حالة تعافٍ.

ولفت الى أن رفع الحظر في هذه الأيام من شأنه دفع المواطنين الى الازدحام في الأسواق وغيرها ما يعزز من فرص تفشي المرض.

وأردف "اللجنة رفعت توصية لمجلس الأمن والدفاع لتمديد الحظر أسبوعين، وينتظر أن تم إعلان رده رسميا غدا الاثنين".

وفي السياق أكد تاور استمرار قرار الحكومة القاضي بمنع السفر بين الولايات، نافيا ما اشيع عن الغاء القرار الذي اتذ قبل أكثر من ثلاث أسابيع حيث تقرر وقف حركة الباصات السفرية لمنع انتقال عدوى كورونا الى الولايات الأخرى.

وبرغم ذلك تفشى المرض في 17 ولاية سودانية لكن بنسبة أقل من العاصمة الخرطوم، حيث عمدت سيارات صغيرة الى نقل المواطنين مقابل مبالغ مالية باهظة.