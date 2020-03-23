لجنة الطوارئ الصحية في السودان تؤكد هروب مواطنين دون الخضوع للحجر الصحي

اجراءات فحص لمواطنين وصلوا البلاد من دول خارجية

الخرطوم 23 مارس 2020 -أعلنت اللجنة العليا للطوارئ لإدارة أزمة كورونا بالسودان، الإثنين، هروب بعض المواطنين القادمين من خارج البلاد، دون الخضوع لقيود الحجر الصحي والكشف اللازم.

وأوضح، عضو مجلس السيادة، صديق تاور، فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة، الراتب بالقصر الرئاسي بالخرطوم أن "هناك بعض المواطنين القادمين من خارج البلاد تسربوا دون الخضوع لقيود الحجر الصحي والكشف اللازم ولم يتركوا عناوينهم".

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لمعرفة أماكن تواجدهم ودائرة حركتهم حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحمايتهم وحماية من خالطوهم.

وتابع " لم تسجل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا في السودان".

وكان بعض القادمين من خارج السودان تضجروا من المواقع المحددة للعزل الصحي وغادروها احتجاجا على افتقار المحاجر لابسط المقومات.

وأوضح تاور أن اللجنة تلقت معلومات حول تسجيل حالات إصابة في بعض دول الجوار الإقليمي، مبديا قلق اللجنة حيال هذا التطور.

وأبان أن التقرير الذي قدمته وزارة الصحة، أوصى برفع درجة الاستعداد بالبلاد تجنبا للأسوأ حتى لا تحدث مفاجآت يمكن ان تربك خطط اللجنة.

ونوَّه إلى أن اللجنة جددت مطالبتها للمواطنين بالالتزام بالموجهات الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بالتعامل مع الجائحة بما في ذلك الالتزام بتجنب التجمعات والتجمهر وإجراءات النظافة والتعقيم، فضلا عن عدم التساهل مع العمالة الأجنبية في المنازل ومواقع العمل.

وأكد أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى تنوير حول الأوضاع بالولايات الحدودية لدول الجوار، وشددت على ضرورة توفير احتياجاتها من الكوادر الطبية ومعدات الكشف الطبي والمواد العلاجية والوقائية اللازمة.