لجنة الطوارئ تشدد على ضرورة إغلاق الأسواق وإيقاف المواصلات

الخرطوم 18 أبريل 2020 – شددت اللجنة العليا للطوارئ بالسودان، السبت، على ضرورة إغلاق الأسواق الكبرى بالخرطوم، وإيقاف المواصلات العامة طوال 24 ساعة بالعاصمة الخرطوم خلال فترة الحظر الشامل للتجوال.

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وسجلت السُلطات الصحية السودانية، السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 66، بينها 10 حالات وفاة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، إلى استجابة جيدة في بعض الأحياء للحظر الشامل، يقابلها عدم التزام في أحياء أخرى.

ونوَّه إلى أن الحركة بين مدن العاصمة المثلثة شهدت تساهلا على الجسور والكباري من القوات المنفذة للحظر الشامل، وأن بعض القوات لم تنفذ قرار الحظر في موعده المحدد، وتأخرت في نصب مرتكزاتها على مداخل ومخارج الكباري.

وأوضح أن اللجنة العليا للطوارئ شددت على إغلاق الأسواق الكبرى وإيقاف المواصلات العامة طوال 24 ساعة في العاصمة خلال فترة الحظر الشامل.

وأعلن أن وقود السيارات سيتم صرفه عبر تصاريح المرور التي منحت للسيارات التي تعمل في مكافحة كورونا.

ودعا الوزير المواطنين إلى الالتزام بالقرارات من أجل الحفاظ على سلامتهم وعدم انتشار الجائحة.

ووصف تجربة توزيع المعينات الغذائية عبر اللجنة الاقتصادية بالناجحة، وتم تطبيقها بصورة محدودة في محلية أمبدة لعدد 1000 أسرة عبر التعاون مع لجان الأحياء بالمنطقة، ومساعدة القوات النظامية.

من جهتها ذكرت غرفة عمليات تنفيذ حظر التجوال، أن "المواطن لم يتفهم حتى أن الحظر شامل لمدة 24 ساعة، وأن فترة السماح المحددة من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، هي فقط للتسوق داخل الحي وليس للتحرك لمسافات بعيدة".

ووجهت الغرفة حسب بيان تلقته "سودان تربيون"، السلطات المختصة باتخاذ إجراءات كافية لمنع الحركة وقفل الأسواق بشكل نهائي، وعدم السماح بممارسة أي نشاط تجاري باستثناء البقالات وأماكن بيع اللحوم والخضروات وغاز الطبخ.

ودعت الغرفة إلى تجفيف محطات الوقود، ما عدا المحطات المخصصة للطوارئ.

ووجهت غرفة الطوارئ، شرطة المرور بمنع تكدس السيارات أمام محطات الوفود وتفعيل نقاط الارتكاز لمنع مرور أي عربة لا تحمل تصريح مرور وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية.