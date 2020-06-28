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لجنة الطوارئ تمدد الحظر الشامل أسبوعا وتتحفظ على دعوات التظاهر

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عضو مجلس السيادة صديق تاور

الخرطوم 28 يونيو 2020- أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان الأحد تمديد فترة الحظر الصحي بولاية الخرطوم لأسبوع إضافي، في محاولة لمنع تفشي مزيد من إصابات فايروس كورونا، وأبدت تحفظها على الدعوات للتظاهر في الثلاثين من يونيو لأنها تعرض المواطنين للوباء.

وأقرت اللجنة في اجتماعها الأحد استمرار الحظر بذات مواقيته وترتيباته الراهنة في الفترة من 30 يونيو وحتى السابع من يوليو الجاري، على ان يبدأ رفعه تدريجيا اعتبارا من 8 يوليو.

وقال رئيس اللجنة العليا للطوارئ صديق تاور في تصريح صحفي إن التدرج في رفع الحظر سيبدأ بالسماح للمواطنين بالحركة من الخامسة صباحا وحتى السادسة مساء والسماح التدريجي بمزاولة العمل وفقا لإجراءات تهيئة المواقع بما يتماشى مع الظروف الصحية.

وتطرق تاور الى الدعوات المعلنة لمسيرات 30 يونيو مبينا أن اللجنة لا تشجع على التعبير بالطريقة التي تعرض المواطنين للوباء.

ونوه الى ان اللجنة ترى أهمية ذكرى الثلاثين من يونيو كمحطة فارقة في مسيرة ثورة ديسمبر وأهمية الاحتفاء بها وتجديد العهد بالثورة والثوار، الا انها ومن منطلق المسؤولية الاخلاقية وفي ظل عدم انتفاء الظروف التي دعت لإعلان الطوارئ الصحية فإنها لا تحث على التعبير بالطريقة التي تعرض المواطنين للوباء.

وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بالحظر الصحي في الولايات متروكة لتقديرات السلطات الولائية وفقا للأحوال الصحية الخاصة بولاياتهم.

وأكد أن اللجنة اجازت توصية ولاية الخرطوم بأن تستعد المحليات للعودة المتدرجة وتهيئة الاسواق ومواقع العمل ومواقف المواصلات خلال الفترة المحددة.



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