لجنة بين الحكومة و(الشعبية) لوضع تدابير أولية لعودة النازحين واللاجئين إلى (المنطقتين)

الخرطوم 10 مايو 2021 - شكلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية -شمال بقيادة مالك عقار، لجنة مشتركة لوضع تدابير أولية خاصة بعودة النازحين واللاجئين إلى المنطقتين.
- رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمالي مالك عقار - صور رويترز
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مسار السلام المتعلق بالمنطقتين -جنوب كردفان والنيل الأزرق- والذي عقد للمرة الأولى الاثنين.
وقالت عضو اللجنة العليا، وزيرة الحكم المحلي بثينة دينار، في تصريح صحفي، الأحد: "الاجتماع وافق على تشكيل لجنة إنسانية مشتركة مؤقتة تعنى بالتدابير الأولية لعودة النازحين واللاجئين".
وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة التي تضم في عضويتها وزيري الحكم الاتحادي والشباب والرياضة، ستواصل أعمالها إلى حين إكمال إنشاء المفوضية القومية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
ووقعت الحركة الشعبية -شمال بقيادة مالك عقار، على اتفاق مسار المنطقتين المضمن في اتفاقية السلام، الموقعة بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020.
وأعلنت دينار عن زيارة وفد رفيع من اللجنة المشتركة للترتيبات الأمنية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق، عقب عطلة عيد الفطر، بهدف وضع التدابير اللازمة لبداية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية للمنطقتين.
وبموجب اتفاق السلام، كان يجب البدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بعد شهرين من توقيع اتفاق السلام، لكن حكومة الانتقال لم توضح دواعي التأخير.
وقالت دينار إن الاجتماع تداول سير تنفيذ اتفاق السلام، كما تطرق لعدد من القضايا الرئيسية والإجرائية، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق.
ورفع الاجتماع، وفقًا لدينار، توصية إلى اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام لتكوين المفوضيات التي أقرها الاتفاق، كما جرى الاتفاق على صياغة لائحة داخلية لتنظيم أعمال اللجنة.
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