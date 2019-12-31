 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019

لجنة تسيير تتسلم أصول نقابة المحامين السودانيين لحين اجراء انتخابات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 31 ديسمبر 2019- أوكلت الحكومة السودانية الى لجنة تسيير مهمة إدارة نقابة المحامين إلى حين قيام انتخابات يختار فيها المحاميين نقيب جديد، بموجب قانون نقابات تعكف وزارة العدل على صياغته تمهيدًا لإجازته.

JPEG - 58.8 كيلوبايت
مجموعة من المحامين أمام وزارة العدل (سودان تربيون) ـ إرشيف

وقررت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، في 13 ديسمبر الجاري، حل مجلس نقابة المحامين ونقابات وكيانات مهنية أخرى.

وقالت قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، في بيان تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، قررت تكليف لجنة لتسيير نقابة المحامين.

وأضاف الائتلاف إن لجنة حصر واستلام أصول النقابات سلمت دار المحامين المركزي ومباني النقابة إلى لجنة التسيير.

وأفادت عضو اللجنة، نون كشوش، لـ "سودان تربيون"، إن اللجنة تسلمت من المدير التنفيذي لنقابة المحامين المحلولة شهادة بحث باسم الدار و3 سيارات والختم البارز وسجل المحامين البالغ أكثر من 30 ألف محامي، وأشارت إلى أنهم بصدد استلام لجنة القبول التي تقبل المحامين الجدد الخميس المقبل.

وأوضحت أن النقابة المحلولة مانعت في إجراء عملية التسليم والتسلم لكنها رضخوا في النهاية لقرار الحكومة السودانية.

والثلاثاء، أعلن نقيب المحامين المحلول عثمان الشريف، امتناعهم عن تسليم أصول وممتلكات النقابة الا لجهة منتخبة من قاعدة المحامين.

وأقرت الحكومة السودانية في 28 نوفمبر الماضي، قانون تفكيك علاقات القوى والواجهات الاقتصادية والسياسية التي كونها نظام الرئيس المعزل عمر البشير أثناء فترة حكمه البالغة ثلاثين عامًا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

وأخيراً 2019-12-29 20:47:07 بقلم : محمد عتيق لا أشك مطلقاً أننا في حضرة الفرصة الأخيرة لبلادناالحبيبة ، فرصة أن ينهض موحداً قوياً بتنوعه الجميل أو يتناثر إلى دويلات هزيلة تابعة لهذه الدولة أو تلك من دول المنطقة ، فرصة أن نبقى أو يذرونا الريح .. (...)

ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)

الاسترقاق.. خطايا الماضي ودلالات الحاضر (2 - 3) 2019-12-15 23:26:26 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk إذاً، ما هي المرجعيَّة الثقافيَّة لكونرد وأمثالهم، والتي منها نبعت أفكارهم وجاءت تعابيرهم؟ الجدير بالذكر أنَّ السيطرة الإمبرياليَّة احتاجت إلى لغة جديدة لوصف العالم الذي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.