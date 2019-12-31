لجنة تسيير تتسلم أصول نقابة المحامين السودانيين لحين اجراء انتخابات

الخرطوم 31 ديسمبر 2019- أوكلت الحكومة السودانية الى لجنة تسيير مهمة إدارة نقابة المحامين إلى حين قيام انتخابات يختار فيها المحاميين نقيب جديد، بموجب قانون نقابات تعكف وزارة العدل على صياغته تمهيدًا لإجازته.

مجموعة من المحامين أمام وزارة العدل (سودان تربيون) ـ إرشيف

وقررت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، في 13 ديسمبر الجاري، حل مجلس نقابة المحامين ونقابات وكيانات مهنية أخرى.

وقالت قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، في بيان تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، قررت تكليف لجنة لتسيير نقابة المحامين.

وأضاف الائتلاف إن لجنة حصر واستلام أصول النقابات سلمت دار المحامين المركزي ومباني النقابة إلى لجنة التسيير.

وأفادت عضو اللجنة، نون كشوش، لـ "سودان تربيون"، إن اللجنة تسلمت من المدير التنفيذي لنقابة المحامين المحلولة شهادة بحث باسم الدار و3 سيارات والختم البارز وسجل المحامين البالغ أكثر من 30 ألف محامي، وأشارت إلى أنهم بصدد استلام لجنة القبول التي تقبل المحامين الجدد الخميس المقبل.

وأوضحت أن النقابة المحلولة مانعت في إجراء عملية التسليم والتسلم لكنها رضخوا في النهاية لقرار الحكومة السودانية.

والثلاثاء، أعلن نقيب المحامين المحلول عثمان الشريف، امتناعهم عن تسليم أصول وممتلكات النقابة الا لجهة منتخبة من قاعدة المحامين.

وأقرت الحكومة السودانية في 28 نوفمبر الماضي، قانون تفكيك علاقات القوى والواجهات الاقتصادية والسياسية التي كونها نظام الرئيس المعزل عمر البشير أثناء فترة حكمه البالغة ثلاثين عامًا.