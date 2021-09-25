 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 25 أيلول (سبتمبر) 2021

لجنة تفكيك الـ 30 من يونيو تُنهي خدمات قُضاة ووكلاء نيابة وموظفين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 51.7 كيلوبايت
مقرر لجنة التفكيك وجدي صالح

الخرطوم 25 سبتمبر 2021 - أنهت لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو 1989، خدمة قُضاة ووكلاء نيابة وعشرات الموظفين بمؤسسات الدولة.

وتعمل اللجنة على تفكيك بنية نظام الرئيس المعزول عمر البشير الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتمهيد الطريق أمام الانتقال الديمقراطي.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح، في مؤتمر صحفي، السبت؛ إن "اللجنة قررت إنهاء خدمة 17 قاضي بدرجات مختلفة، بينهم 7 قُضاة محكمة عليا و5 قُضاة بمحكمة الاستئناف".

وأشار إلى كذلك الى انهاء خدمات 8 من وكلاء النيابة، بينهم 4 رؤساء نيابة، كما تقرر إنهاء خدمة 192 من العاملين بالسُّلطة القضائية.

وقررت اللجنة، وفقًا لصالح، إنهاء خدمة عاملين بحكومة ولاية الخرطوم، منهم 86 بهيئة الطرق والجسور و30 موظف بهيئة الصرف الصحي و64 من العاملين بمصلحة الأراضي.

وقال وجدي إن لجنة التفكيك لا تُنهي خدمات العاملين لمجرد انتماءهم للنظام السابق وإنما "الذين ينشطون ضد الانتقال الديمقراطي"، موضحا أن هناك قرارات صُدرت لكنها لم تُعلن لطبيعتها الإجرائية والتحفظية.

وكشف العضو بلجنة التفكيك عن إصدار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل مجلس إدارة للشركة القابضة التي ستتولى إدارة الأصول والشركات التي استردتها اللجنة، متوقعًا بدء عمل الشركة قريبًا.

وبشأن ملابسات اعتقال الصحفي عطاف عبد الوهاب قال وجدي إن القاء القبض عليه كان بيد نيابة لجنة التفكيك بسبب دعوى جنائية وليست دعوى خاصة بالنشر، مشددًا على أن قوة من الشرطة هي من القت القبض عليه بموجب أمر توقيف صادر من النيابة.

وراجت في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن القبض على عطاف بسيارات دون لوحات في عملية وصفت بانها اختطاف، مما دعا النيابة العامة لإصدار توضيح الجمعة قالت فيه إن الصحفي يواجه إجراءات بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي.

وقال وجدي صالح إن اللجنة تُدين أي محاولة للانقضاض على السُّلطة، مطالبًا بمشاركة المدنيين في عملية إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى مشاركتهم في التحقيق مع المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة "لمعرفة الخلل الذي أمكن للفلول الوصول إلى مرحلة تنفيذ الانقلاب".

وفي 21 سبتمبر الجاري، أعلنت السُّلطات عن إحباطها محاولة انقلاب عسكري فاشل بتخطيط من قادة النظام السابق، وقالت إنها القت القبض على 23 ضابط من رتب مختلفة إضافة إلى مدنيين ذي صلة بالعملية الفاشلة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مخطط تجويع الشعب وتهديد أمنه إلى أين؟! 2021-09-25 04:33:02 ياسر عرمان هنالك خطوات جديدة على طريق تجويع الشعب وتهديد أمنه وإنهاء الفترة الإنتقالية بما يسمي بالانتخابات المبكرة، وهي انتخابات على نسق ما جرى أيام البشير؛ استخدام السيطرة والمال لضمان النتائج. الجديد: ١. الفيديو الذي (...)

الموقع الرفيع لرئيس مجلس السيادة والقائد العام فوق الصراعات السياسية والغضب 2021-09-24 20:29:54 ياسر عرمان في البدء، نقول: "نعم للقوات المسلحة السودانية" ولا لأي انقلابٍ أو عصيانٍ للأوامر من داخلها أو خارجها ولنعمل لإنجاح الانتقال المدني الديموقراطي، ولنعمل لبناء جيشٍ مهنيٍّ قوي وقومي، يعكس التنوع السوداني، ولا يخوض (...)

لا حَدَّ للتنازلات يا حمدوك.. 2021-09-20 20:26:17 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق المخاطر لا تُحدِق بالثورة فحسب وإنما بالوطنِ كله ؛ في أن يكون ديمقراطياً موحَّداً ناهضاً أو مُفَتَّتاً تذروه رياح الجهوية والقبَليَّة العنصرية .. ولما كانت الثورة هي أداة النهوض بالوطن (الثورة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.