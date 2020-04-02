لجنة تفكيك نظام البشير تسترد أموالا ومستشفيات وتعفي موظفين وتحل تنظيمات

الخرطوم 2 أبريل 2020 - أعلنت لجنة التفكيك وإزالة التمكين لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن استراد أسهم من بنك النيل وأموال من تنظيمات وإعفاء موظفين.

المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان

وشُكلت لجنة التفكيك لتنفيذ قانون بهذا المسمى، لإنهاء سيطرة الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير طوال ثلاثين عامًا.

وقال نائب رئيس لجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، الخميس: "قررنا استرداد مستشفيات جرى الاستيلاء عليها بوضع اليد، وإعفاء موظفين تم تعينهم بتجاوزات، واسترداد أموال حُولت لمنظمات هي واجهات للمؤتمر الوطني المحلول".

وأبان أن اللجنة أوصت بفصل عدد من الموظفين والحجز على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر لمراجعة ملفاتهم والتجاوزات التي ارتكبوها.

وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة، صلاح مناع، عن استرداد مستشفى ألبان جديد من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المملوكة لوزير الصحة السابق بولاية الخرطوم لمأمون حميدة، واسترداد مستشفيات الأكاديمي التعليمي من الصندوق القومي في كافة الولايات، لصالح وزارة الصحة.

وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، إن اللجنة قررت استرداد 16 مليون و933 ألف سهم في بنك النيل، من منظمة الرضوان الخيرية، لصالح وزارة المالية.

كما أعلن إنهاء خدمة 51 من الموظفين بوزارة الشباب والرياضة، تم تعيينهم بالتمكين من الدرجة الأولى حتى العاشرة.

وأشار إلى إنهاء خدمة 51 آخرين من العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من الدرجه الثالثة وحتى الدرجه الخامسة، وإعفاء مديري إدارات الأراضي والإسكان والتخطيط العمراني.

وقال إن هذه الأسهم كانت مملوكة لوزارة المالية بولاية الخرطوم، تم التنازل عنها دون وجه حق للمنظمة.

وأعلن صالح إلغاء سجل منظمتي الرضوان الخيرية والثريا الخيرية وجمعية أمل الخير، وأشار إلى أن هذه المؤسسات كانت تُودع فيها أموال من حسابات الحكومة، ومن ثم تحويلها للمؤتمر الوطني.

وأكد صالح المضي في إجراءات قانونية بحق هذه المؤسسات، وحجز أصولها وحساباتها لتؤول لوزارة المالية.

وقال صالح إن لجنة التفكيك قررت إلغاء سجل شركة الصُناع للاستثمار وأم النور ليموزين، مع مصادرة أموالهم وأصولهم لصالح وزارة المالية.

وأعلن كذلك عن حل تنظيمات: هيئة منتجي الزيوت الصناعية، هيئة منتجي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، هيئة منتجي مشروع الرهد الزراعي وهيئة منتجي سكر الجنيد.

وأشار إلى إعفاء مجالس إدارات شركتي السوكي الزراعية للاستثمار والخدمات والخياري للخدمات الزراعية المحدودة، مع الحجز على أموال وأصول هذه الشركات.

وقال صالح إن اللجنة قررت إنهاء خدمات عدد من الموظفين في وظائف قيادية بمؤسسات الإسكان والأراضى والتخطيط العمراني، إضافة إلى إعفاء مدير قناة النيل الأزرق الفضائية حسن فضل المولى.

وأعلن أيضا تعيين لجان التفكيك في 10 ولايات، ويجرى الترتيب لتعيين لجان في بقية الولايات، على أن تعيين لجان تفكيك في كل محلية داخل ولاية الخرطوم.

وأكد المتحدثون الثلاثة على استمرار عمل اللجنة حتى يتم استرداد كل الأموال المنهوبة.