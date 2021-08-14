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لجنة تقصي الحقائق في أحداث (كولقي) توصي بالقبض على الجناة

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صورة لـ"سودان تربيون" من بلدة كولقي التي تعيش توترا ونزاعا مسلحا

الفاشر 14 أغسطس 2021 - دفعت لجنة تقصي الحقائق في أحداث كولقي بشمال دارفور توصيات من بينها القبض على الجُناة وجمع السلاح وعودة النازحين، في محاولة منها لإنهاء الأزمة.

وقال عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة تقصي الحقائق محمد حسن التعايشي، السبت، إن اللجنة أنهت تحقيقاتها.

وأشار التعايشي، وفقًا لبيان صادر عن حكومة شمال دارفور تلقته "سودان تربيون"، إلى أن "اللجنة أوصت بفرض هيبة الدولة والقبض على الجُناة وتقديمهم إلى العدالة وتوفير الدعم الكامل لحل المشاكل".

وأضافت “وأوصت اللجنة بتنفيذ الترتيبات الأمنية وجمع السلام وعودة النازحين".

وقُتل عدد من الأشخاص في تبادل لإطلاق النار بين قوات تابعة لتجمع قوى تحرير السودان ومسلحين في منطقة كولقي في 6 أغسطس الجاري.

وتبادل تجمع قوى تحرير السودان بقيادة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر ومكونات عربية الاتهامات حول بدء إطلاق النار في منطقة كولقي.

وقال البيان إن اللجنة أوصت بالإسراع في تكوين قوات حماية المواطنين والموسم الزراعي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الإعمار والتوعية وجبر السلام.

ومقرر تشكيل قوة مشتركة قوامها 20 ألف جندي من القوات النظامية ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد دمجهم في الجيش، لتعمل على حماية المدنيين في إقليم دارفور.

وقال البيان إن حكومة شمال دارفور تعهدت بفتح الطرق وإرسال قوافل إلى النازحين العالقين.

وأشار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل الى إنهم "حريصون على تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق السلام".

بدوره، تعهد والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن بـ "محاسبة مروجي الإشاعات قانونيًا".

وأجرت لجنة تقصي الحقائق تحقيقات بتعاون من الإدارات الأهلية وممثلين للنازحين والرعاة والمزارعين ولجان المقاومة إضافة إلى قوى الحرية والتغيير.



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