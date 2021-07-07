لجنة حكومية: إرجاع 27 ألف من مفصولي النظام السابق للعمل في مؤسسات الدولة

الخرطوم 7 يوليو 2021 -قالت لجنة حكومية إنها أعادت 27 ألف موظف للعمل في مؤسسات الدولة كان نظام الرئيس المعزول عمر البشير فصلهم تعسفيًا.

رئيسة لجنة إعادة المفصولين

وقال المتحدث باسم اللجنة الرشيد سعيد، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إن اللجنة "أعادت 27.325 للعمل في مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن قرارات اللجنة قضت بتحسين معاش 28.615 موظف، إضافة إلى تحسين الدرجة الوظيفية لـ 1.255 مفصول من الذين أعادتهم للخدمة.

ونظرت اللجنة في ملف 57.195 مفصول من الذين تقدموا بطلبات للالتحاق بالعمل، لكنها استبعدت بعضهم لعدم الاختصاص.

وعقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيًا، خلال الفترة الفائتة، ورشة عن المؤسسات التي جرى خصخصتها.

وقال الرشيد إن اللجنة قررت رفع توصيات الورشة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحويلها إلى آلية لاتخاذ قرار للعمل على تنفيذها.

وبلغ عدد المؤسسات التي فُصل منهم عاملين تعسفيًا ونظرت فيهم اللجنة 60 مؤسسة حكومية تتبع للخدمة المدنية.