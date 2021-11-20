لجنة طبية: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في السودان الى 40 قتيلاً

متظاهرون في ضاحية بري شرق الخرطوم خلال موكب 17 نوفمبر .. صورة لـ (الجزيرة)

الخرطوم 20 نوفمبر 2021- قالت لجنة أطباء السودان المركزية السبت إن عدد قتلى الاحتجاجات الذين قضوا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات المناهضة لإجراءات الجيش ارتفع الى 40 شخصا.

وأوردت اللجنة على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن ارتفاع حصيلة القتلى جاء بعد وفاة شاب في السادسة عشر من العمر عاما متأثراً بإصابته برصاص حي في الرأس والرجل خلال مظاهرات 17 نوفمبر الجاري.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي حل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقله مع مجموعة من الوزراء كما فرض حالة الطوارئ وأعلن مؤخرا عن تشكيل مجلسا سياديا جديدا اقصى منه مملي الحرية والتغيير.

وتنتظم مدن سودانية عديدة احتجاجات شبه مستمرة تطالب بعودة الحكم المدني وإنهاء سيطرة العسكر على مقاليد الحكم لكن عنفا مفرطا انتهجته القوات النظامية تجاه المتظاهرين ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى وعشرات الجرحى.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قال إنه يمتلك تسجيلات توثق تورط عدد من رجال الشرطة في قتل المتظاهرين، وذلك بعد ساعات من نفي الشرطة السودانية استخدام العنف ضد المحتجين.

وأفاد التجمع في بيان أن القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين”، موضحا أن “مجزرة 17 نوفمبر الجاري تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".