 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 4 كانون الأول (ديسمبر) 2021

لجنة طبية :مقتل 45 شخصًا في جنوب دارفور بالرصاص خلال شهرين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 ديسمبر 2021 - قالت لجنة أطباء السودان إن 45 مواطنًا قُتلوا بالرصاص في ولاية جنوب دارفور خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بسبب النزاع القبلي.

JPEG - 32.1 كيلوبايت
تخلف النزاعات القبلية المتكررة في دارفور خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات

ولا يزال الصراع القبلي يندلع في مناطق دارفور بين الحين والآخر، نتيجة النزاع حول الموارد المتمثلة في الأرض والمرعى، إضافة إلى محاولات أخذ الثأر.

وقالت لجنة الأطباء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت؛ إن "مجمل الذين ارتقت أرواحهم بمستشفيات ولاية جنوب دارفور بلغ 45 مواطنا".

وأشارت إلى أن جميع حالات الوفاة كانت عبر الرصاص الحي، منها 40 حالة بمستشفى نيالا.

وقال البيان إن لجنة الأطباء "لم تستطيع التحصل على معلومات من مستشفيات قريضة وتلس نسبة لوجودهما في مناطق النزاع ونتوقع وجود وفيات فيها".

وأفادت اللجنة إن الأوضاع الأمنية والاجتماعية حالت دون حصر أعداد كبيرة من الضحايا، إذ أن "العديد منهم تمت مواراتهم الثرى من قبل السلطات والأهالي دون توثيق أسباب وفاتهم".

وبدأت لجنة الأطباء في نشر تقارير ميدانية عن الوضع المأساوي في ولايات دارفور الخمس، حيث تُوثق لحالات القتل بداية من أكتوبر الفائت.

وفي 29 نوفمبر الفائت، قالت اللجنة إن 17 شخصا قُتلوا جراء النزاع الأهلي في ولاية غرب دارفور.

وتحدثت اللجنة الطبية عن أن سيطرة الانقلابيين على السُّلطة زاد من اتساع الفراغ الأمني، وقال إنهم "لم يسخروا الجيوش - النظامي وغير النظامي - لسد الفجوة الأمنية بل زادت في اتساعها بمشاركتها المباشرة في النزاعات".

ولم يسهم توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، بين حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية، إلى إحداث استقرار حقيقي في إقليم دارفور الملتهب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحولات المشهد السوداني (1- 6) 2021-12-04 05:52:56 في البحث عن رافعة جديدة للدولة السر سيد أحمد السر سيد أحمد في أغسطس من العام 1989 وبعد شهرين من أنقلاب الانقاذ أستقبلت مجموعة من السودانيين في لندن مسافرا قادما من الخرطوم. وبما ان الرجل تبوأ مراكزا رفيعة في النظام (...)

نَقْشٌ على ظهر الموقف 2021-11-29 11:04:40 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق مصاعب عديدة تواجه مسار الثورة في السودان ، من صُنعٍ محلِّي أوخارجي ،سوداني وغير سوداني من الإقليم ومن العالم .. (1) قدَّمَ السودان أرتالاً من المناضلين - نساءً ورجالاً - إلى سوح الكفاح الوطني ، (...)

السودان: إعادة هيكلة المؤسسة السياسية !! 2021-11-26 17:45:36 بقلم : العبيد أحمد مروح العبيد مروح ألقت الأحداث التي شهدها السودان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وما تلاها من وقائع تتصل بما أسماه قائد الجيش "تصحيح مسار الثورة" بحجر كبير في بركة المنظومة السياسية، خاصة بعد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.