لجنة طوارئ اقتصادية في السودان تلغي الإعفاءات الجمركية

حمدوك وحميدتي يؤديان القسم لتولي اللجنة الاقتصادية الطارئة

الخرطوم 25 أبريل 2020 – أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية، عن إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية بهدف زيادة الإيرادات وقررت إنشاء بورصة للذهب.

وتكونت اللجنة التي يرأسها عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 12 أبريل الجاري، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بصورة فورية.

وقال وزير مجلس الوزراء، عمر مانيس، في تصريح صحفي، السبت: "قررت اللجنة إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية بغرض زيادة الإيرادات وإنشاء بورصة للذهب".

وأشار مانيس إلى أن اللجنة أجازت اللائحة التنظيمية، وأكد على توفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية ودقيق الخبز والسلع الغذائية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، تتمثل بعض جوانبها في وجود شح حاد في الجازولين والبنزين وغاز الطبخ ودقيق الخبز، حيث ينتظر السودانيين ساعات طوال في طوابير للحصول على هذه السلع.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة، اللواء عمر عبد الماجد، إم لجنة مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية للنقد الأجنبي التابعة للجنة الطوارئ الاقتصادية، بدأت في تنفيذ خطتها، حيث تمكنت من ضبط إعداد كبيرة من السلع الغذائية المدعومة حكوميًا، أثناء تهريبها خارج البلاد.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية، نجحت في ضبط حركة النقد الأجنبي غير الشرعي، وفتحت بلاغات لكل المتعاملين خارج المصرفي، حيث ضبطت أكثر من نصف مليون دولار وعدد كبير من العملات الأخرى بحوزتهم.