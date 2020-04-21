 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 21 نيسان (أبريل) 2020

لجنة لتطوير الحوار بين (تحرير السودان) والمؤتمر السوداني حول ملفات مهمة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 أبريل 2020- اتفق حزب المؤتمر السوداني وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي على تكوين لجنة مشتركة لتطوير الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها دفع ملف السلام.

JPEG - 11.2 كيلوبايت
مني أركو مناوي في صورة تعود الى 9 مارس 2014 (سودان تربيون)

وأفاد بيان مشترك صدر الثلاثاء أن الطرفين اتفقا كذلك على تعزيز التنسيق وتقوية الآليات المشتركة لضمان تنفيذ توجيهات قيادة التنظيمين، بخصوص القضايا والمسارات المختلفة وتطوير العمل المشترك بين قوى الثورة المختلفة وتذليل العقبات التي حالت دون وحدتها.

وتكثر حركة مناوي من الهجوم على حلفائها في قوى الحرية والتغيير واتهامهم بالمحاصصة في القضايا الخاصة بالسلطة خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وبحسب رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد بدر فإن الشراكة مع مجموعة مناوي تأتي استشعارا من الطرفين بالمسؤولية التاريخية بضرورة الحفاظ على الثورة وحماية مكتسباتها وتطويراً لجبهات العمل المشترك لمواجهة تحديات الراهن السياسي.

وأشار البيان الممهور بتوقيع أبو عبيدة الخليفة ومستور أحمد الى أن" اللجنة باشرت مهامها واتفقت على عدد من الأجندة في مقدمتها وضع تصور مشترك لكيفية الدفع بعملية السلام، وإنهاء معاناة المواطنين خاصة في مناطق الحروب والنزاعات، باعتبار أن السلام يشكل العتبة الأساسية لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

جيمس أجونقا ماووت... وجه الجنوبي المضيء 2020-04-21 21:18:55 بقلم : ياسر عرمان (1) للجنوبي وجهان مثل القمر مضيء ومظلم، وكالات الأنباء العالمية ودعاية أنظمة الخرطوم سرعان ما تصطاد الوجه الذي تريد. في أزمنة الحرب وعلى مدى نصف قرن أو يزيد وأنظمة الخرطوم تبرز وجه الجنوبي الذي تريد (...)

على إيقاع "المصفوفة" 2020-04-19 21:45:26 بقلم : محمد عتيق جاء في ختام المقال السابق من هذا الباب "... *هي إشارات متناثرة تحاول التأكيد على حقيقة أنه لا تراجع وأن الثورة ماضية نحو غاياتها* ، وأن عنفوانها سيمضي متصاعداً ، قادراً *على تجاوز الأخطاء* و *جوانب (...)

الترامبية المستجدة فى عصر جائحة الكرونا !. 2020-04-15 15:57:25 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com فى الوقت الذى تتضافر فيه جهود العالم لمواجهة جائحة الكرونا، بدعم الأنظمة الصحية العالمية والوطنية، ورفع درجة الحيطة والحذر والتعاون والتضامن العالمى للوقوف الجماعى فى وجه الجائحة، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.