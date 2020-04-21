لجنة لتطوير الحوار بين (تحرير السودان) والمؤتمر السوداني حول ملفات مهمة

الخرطوم 21 أبريل 2020- اتفق حزب المؤتمر السوداني وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي على تكوين لجنة مشتركة لتطوير الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها دفع ملف السلام.

مني أركو مناوي في صورة تعود الى 9 مارس 2014 (سودان تربيون)

وأفاد بيان مشترك صدر الثلاثاء أن الطرفين اتفقا كذلك على تعزيز التنسيق وتقوية الآليات المشتركة لضمان تنفيذ توجيهات قيادة التنظيمين، بخصوص القضايا والمسارات المختلفة وتطوير العمل المشترك بين قوى الثورة المختلفة وتذليل العقبات التي حالت دون وحدتها.

وتكثر حركة مناوي من الهجوم على حلفائها في قوى الحرية والتغيير واتهامهم بالمحاصصة في القضايا الخاصة بالسلطة خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وبحسب رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد بدر فإن الشراكة مع مجموعة مناوي تأتي استشعارا من الطرفين بالمسؤولية التاريخية بضرورة الحفاظ على الثورة وحماية مكتسباتها وتطويراً لجبهات العمل المشترك لمواجهة تحديات الراهن السياسي.

وأشار البيان الممهور بتوقيع أبو عبيدة الخليفة ومستور أحمد الى أن" اللجنة باشرت مهامها واتفقت على عدد من الأجندة في مقدمتها وضع تصور مشترك لكيفية الدفع بعملية السلام، وإنهاء معاناة المواطنين خاصة في مناطق الحروب والنزاعات، باعتبار أن السلام يشكل العتبة الأساسية لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.